Трутнев обещает разобраться с билетным беспределом

Напомним, с 29 марта у приморцев имелась уникальная возможность приобрести льготный авиабилет на рейс Владивосток — Москва всего за 7,4 тысячи рублей, что в два раза меньше обычного тарифа. Уникальная и быстротечная возможность.

Предполагалось, что осуществить перелет по субсидируемым тарифам можно будет с 29 марта по 1 декабря текущего года. Полететь — возможно, но купить билет — уже нет: компания заявила, что за шесть дней полностью освоила выделенные на субсидии бюджетные средства. Это неудивительно в условиях более чем скромных доходов.