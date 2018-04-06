Трутнев обещает разобраться с билетным беспределом

По словам Трутнева, вопрос с авиаперелетами — один из самых острых для Дальнего Востока.
Напомним, с 29 марта у приморцев имелась уникальная возможность приобрести льготный авиабилет на рейс Владивосток — Москва всего за 7,4 тысячи рублей, что в два раза меньше обычного тарифа. Уникальная и быстротечная возможность.
Билет за полцены для огромного числа жителей края — единственная возможность слетать в центральную часть страны. Однако, если в 2016 году объем государственного субсидирования авиаперевозок по региональным маршрутам составлял 8,76 млрд рублей, в 2017 уже 7,3 млрд рублей, а в 2018 году на эти цели предусмотрено 3,8 млрд рублей.
Михаил Грач.
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