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05:00 (мск), источник: ДЕЙТА

Трутнев обещает разобраться с билетным беспределом

Вице-премьер-полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Минтрансу, Росавиации, Минвостокразвития совместно с «Аэрофлотом» разобраться в ситуации с дефицитом льготных авиабилетов на дальневосточные направления, сообщает DEITA. RU. По словам Трутнева, вопрос с авиаперелетами — один из самых острых…

Источник: ДЕЙТА

Вице-премьер-полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Минтрансу, Росавиации, Минвостокразвития совместно с «Аэрофлотом» разобраться в ситуации с дефицитом льготных авиабилетов на дальневосточные направления, сообщает DEITA.RU.

По словам Трутнева, вопрос с авиаперелетами — один из самых острых для Дальнего Востока.

Напомним, с 29 марта у приморцев имелась уникальная возможность приобрести льготный авиабилет на рейс Владивосток — Москва всего за 7,4 тысячи рублей, что в два раза меньше обычного тарифа. Уникальная и быстротечная возможность.

Предполагалось, что осуществить перелет по субсидируемым тарифам можно будет с 29 марта по 1 декабря текущего года. Полететь — возможно, но купить билет — уже нет: компания заявила, что за шесть дней полностью освоила выделенные на субсидии бюджетные средства. Это неудивительно в условиях более чем скромных доходов.

Билет за полцены для огромного числа жителей края — единственная возможность слетать в центральную часть страны. Однако, если в 2016 году объем государственного субсидирования авиаперевозок по региональным маршрутам составлял 8,76 млрд рублей, в 2017 уже 7,3 млрд рублей, а в 2018 году на эти цели предусмотрено 3,8 млрд рублей.

Михаил Грач.

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