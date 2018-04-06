Цифровые технологии внедрят в работу органов власти Иркутской области

В ходе обсуждения было заявлено, что целый перечень вопросов в различных сферах общественной жизни сегодня нуждается в корректировке с учетом развития цифровой экономики. В частности, программы по созданию новых рабочих мест и по переподготовке кадров уже сегодня нужно соотносить с растущим ростом автоматизации производства. «Нам нужно учитывать, что автоматизация рабочих мест в промышленности в России по оценкам экспертов будет расти в геометрической прогрессии уже в ближайшие годы, — сказал Сергей Брилка. — Это обязательно нужно учитывать при формировании региональных программ занятости населения с учетом большого количества промышленных предприятий в Иркутской области».