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05:53 (мск), источник: Baikal-info.ru

Цифровые технологии внедрят в работу органов власти Иркутской области

Широкое внедрение цифровых технологий в работу органов государственной власти и бюджетных учреждений — это база для максимально открытого и прозрачного диалога с населением. И внедрять эти технологии нужно максимально оперативно.

Источник: Reuters

Об этом заявил председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка, комментируя итоги работы выездного заседания комиссии Совета законодателей России по образованию и науке и комитета по законодательству Ассоциации инновационных регионов России (АИРР). Об этом сообщает 6 апреля 2018 года пресс-служба ЗС.

Напомним, главы законодательных органов власти ряда регионов России собрались в Томске для обсуждения темы подготовки кадров для цифровой экономики. Председатель ЗС, член комитета по законодательству АИРР Сергей Брилка также принял участие в заседании.

В ходе обсуждения было заявлено, что целый перечень вопросов в различных сферах общественной жизни сегодня нуждается в корректировке с учетом развития цифровой экономики. В частности, программы по созданию новых рабочих мест и по переподготовке кадров уже сегодня нужно соотносить с растущим ростом автоматизации производства. «Нам нужно учитывать, что автоматизация рабочих мест в промышленности в России по оценкам экспертов будет расти в геометрической прогрессии уже в ближайшие годы, — сказал Сергей Брилка. — Это обязательно нужно учитывать при формировании региональных программ занятости населения с учетом большого количества промышленных предприятий в Иркутской области».

На заседании регионы поделились и своим опытом внедрения цифровых технологий в организацию взаимодействия власти и населения. Была отмечена важность создания площадок, подобных системе «Электронный парламент», который уже работает на официальном сайте ЗС и позволяет любому желающему следить за законотворческим процессом в регионе, знакомиться с документами. «Ряд территорий внедрили различные он-лайн приложения по оценке качества оказания услуг, к примеру, учреждениями здравоохранения и управляющими компаниями. Есть примеры мобильных приложений в сфере образования, которые позволяют родителям быть на связи не только с педагогами, но и с ответственными учреждениями и ведомствами, — подчеркнул Сергей Брилка. — Такое применение цифровых технологий — одно из направлений для организации эффективного взаимодействия органов власти и населения».

Сергей Брилка также отметил важность подобных заседаний, которые позволяют ещё и сформировать консолидированную позицию регионов по вопросам законотворчества для представления этих инициатив на федеральном уровне.

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