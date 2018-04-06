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07:20 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников принял участие в заседании Государственного совета России

Глава Новосибирской области сегодня — в Москве: он принял участие в заседании Государственного совета России, которое провёл Президент. Основная тема — приоритетные направления работы регионов по содействию развитию конкуренции.

Источник: РИА "Новости"

Владимир Путин выступил с критикой отдельных случаев регионального протекционизма. Искусственные преимущества нарушают конкурентную среду, а также противоречат принципу единого экономического пространства, заявил глава государства. Он призвал изменить ситуацию.

Отметим, создание условий для формирования благоприятной конкурентной среды в регионе — одна из основных задач Новосибирской области. Создан Совет по содействию развитию конкуренции, возглавляет который руководитель региона Андрей Травников.

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