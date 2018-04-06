Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников принял участие в заседании Государственного совета России
Глава Новосибирской области сегодня — в Москве: он принял участие в заседании Государственного совета России, которое провёл Президент. Основная тема — приоритетные направления работы регионов по содействию развитию конкуренции.
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