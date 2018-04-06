После встречи с Путиным Бурков задумался о пассажирских перевозках

Руководитель региона отметил, что баланс интересов между государственными, муниципальными предприятиями и частным бизнесом еще только предстоит найти. В частности речь идет о рынке пассажирских перевозок.

«Мы понимаем, что не всегда государственное и муниципальное является самым качественным, к сожалению. Поэтому мы будем выстраивать работу таким образом, чтобы сформировать баланс между участниками рынка с разными формами собственности. Справедливая конкуренция должна повысить качество предоставления услуг, в итоге от этого должны выиграть граждане. Одна из ключевых для нас сфер в этом отношении — это пассажирские перевозки», — отметил Бурков.