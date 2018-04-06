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07:46 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Метро, монорельс, миллиарды: Путин описал будущее Екатеринбурга

Если выиграем ЭКСПО-2025.

Источник: Пресс-служба Президента России

К 2025 году в столице Урала будет проложена линия метро, монорельс и обустроены парки. В улучшение городской инфраструктуры планируется вложить 1,5 миллиарда евро из федерального и регионального бюджетов. Все это станет возможным в случае победы Екатеринбурга в борьбе за Всемирную универсальную выставку «ЭКСПО-2025», заявил президент РФ Владимир Путин.

Планы были озвучены на встрече российского лидера с Комиссией международного бюро выставок (МБВ), которая состоялась накануне в Кремле. В ней принял участие также губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

По словам Владимира Путина, в случае принятия решения в пользу Урала Екатеринбург готов принять 14 миллионов человек.

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«Если все это произойдет, мы рассчитываем принять у себя представителей не менее 140 государств. Это примерно 14 миллионов человек, в 10 раз больше, чем проживает жителей в городе и ближайшем пригороде, а там где-то 1,4 миллиона с прилегающими территориями», — цитирует президента пресс-служба Кремля.

Затраченные государством и областью средства планируется погасить за счет деятельности выставочных площадей, а также получить от заинтересованных частных компаний.

ЭКСПО-2025 окупится за 5−8 лет.

Вложенные в инфраструктуру мегаполиса примерно 1,5 миллиарда евро преобразят его.

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«Наверняка вам тоже рассказывали о том, что мы планируем развернуть целую программу по улучшению городской среды. Это связано с транспортной инфраструктурой, с развитием города, со строительством линии метро, монорельса, парковой зоны. Всё это, конечно, пойдет на пользу развитию региона. Тем более что это регион, как я уже сказал, для нас традиционно промышленно развитый», — рассказал о планах глава государства.

Он также обратил внимание на еще один плюс проведения ЭКСПО-2025 на Урале: «Мы предлагаем целую программу участия в этой выставке представителей развивающихся экономик. Причем готовы взять на себя значительную часть расходов, связанную с этим их участием. В этой связи, на мой взгляд, представляется важным, что город Екатеринбург находится как раз между Европой и Азией. Он как раз, как вы обратили внимание, находится почти в центре огромной российской территории, на Урале. Мне кажется, в этом тоже есть определенное преимущество: логистика, транспорт позволяют примерно за одинаковое время добраться до этого места из различных уголков мира».

Комиссия МБВ прибыла в РФ 2 апреля, чтобы оценить готовность Екатеринбурга к ЭКСПО-2025. 3 и 4 апреля делегаты работали в уральской столице, 5 апреля — в Москве. Глава инспекционной комиссии Международного бюро выставок Джай-Чул Чой назвал предварительные результаты работы инспекторов «очень положительными».

Город, которому предстоит в 2025 году принять ЭКСПО, определится грядущей осенью. Конкуренты Екатеринбурга — японская Осака и азербайджанский Баку.

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