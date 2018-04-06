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09:15 (мск), источник: Uralpress.ru

Челябинское УФАС отложило рассмотрение жалобы на Минэкологии

Челябинское управление Федеральной антимонопольной службы отложило рассмотрение жалобы ООО «Спецпроект» (ГК «Чистый город», Волгоград) на действия регионального минэкологии по открытому конкурсу на заключение концессионного соглашения об обработке, накоплению, утилизации, размещения твердых коммунальных отходов на территории Челябинского кластера.

По мнению компании, текущие условия конкурсного отбора сформированы с целью не допустить участия ООО «Спецпроект» в торгах. В компании считают, что сформированные в конкурсной документации требования необоснованно ограничивают доступ некоторых компаний к участию в конкурсе. Компания считает чрезмерным и незаконным требования к участникам по размерам чистых активов — не менее 177 миллионов рублей. Также ООО «Спецпроект» указывает, что конкурсная комиссия должна была принять решение об отклонении заявки АО «Управление отходами» в связи с ее несоответствием требованиям документации.

Пятого апреля состоялось первое заседание комиссии по рассмотрению жалобы ООО «Спецпроект». Компания сообщила, что требование к опыту потенциальных концессионеров противоречит предмету торгов.

Как сообщили в пресс-службе УФАС, на следующее заседание ООО «Спецпроект» должно представить информацию, поясняющую данный довод жалобы.

Кроме того, министерство должно представить информацию о причинах непродления срока приема заявок после отмены обеспечительных мер Арбитражным судом Челябинской области в виде приостановления конкурсного отбора, а также обоснование причин исполнения функций организатора торгов в период приостановления конкурса судом, в том числе принятия заявки АО «Управление отходами» на право заключения концессионного соглашения.

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