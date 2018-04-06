Челябинское УФАС отложило рассмотрение жалобы на Минэкологии
Челябинское управление Федеральной антимонопольной службы отложило рассмотрение жалобы ООО «Спецпроект» (ГК «Чистый город», Волгоград) на действия регионального минэкологии по открытому конкурсу на заключение концессионного соглашения об обработке, накоплению, утилизации, размещения твердых коммунальных отходов на территории Челябинского кластера.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.