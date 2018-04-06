Челябинское УФАС отложило рассмотрение жалобы на Минэкологии

По мнению компании, текущие условия конкурсного отбора сформированы с целью не допустить участия ООО «Спецпроект» в торгах. В компании считают, что сформированные в конкурсной документации требования необоснованно ограничивают доступ некоторых компаний к участию в конкурсе. Компания считает чрезмерным и незаконным требования к участникам по размерам чистых активов — не менее 177 миллионов рублей. Также ООО «Спецпроект» указывает, что конкурсная комиссия должна была принять решение об отклонении заявки АО «Управление отходами» в связи с ее несоответствием требованиям документации.