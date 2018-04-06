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09:12 (мск), источник: Вести - Омск

В правительстве Омской области произошло сразу несколько кадровых изменений

Сегодня глава региона своим распоряжением освободил от занимаемых должностей начальника Главного управления контрактной системы региона Ольгу Барцеву, начальника Главного управления информационной политики Омской области Станислава Сумарокова и представителя Омской области при Правительстве России Андрея Ишкова.

Накануне стало известно, что Александр Бурков отстранил от работы главу управления по работе с обращениями граждан Анастасию Зайцеву.

Врио губернатора был возмущен, что жители Омской области не могут попасть к нему на прием, а на свои письменные обращения получают формальные отписки.

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