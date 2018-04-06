В правительстве Омской области произошло сразу несколько кадровых изменений

Накануне стало известно, что Александр Бурков отстранил от работы главу управления по работе с обращениями граждан Анастасию Зайцеву.

Врио губернатора был возмущен, что жители Омской области не могут попасть к нему на прием, а на свои письменные обращения получают формальные отписки.