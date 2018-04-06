В правительстве Омской области произошло сразу несколько кадровых изменений
Сегодня глава региона своим распоряжением освободил от занимаемых должностей начальника Главного управления контрактной системы региона Ольгу Барцеву, начальника Главного управления информационной политики Омской области Станислава Сумарокова и представителя Омской области при Правительстве России Андрея Ишкова.
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