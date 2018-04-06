Полпред Бабич опроверг хранение «Новичка» в лаборатории в Шиханах
Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU. В лаборатории Государственного
Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU. В лаборатории Государственного
«Эта лаборатория не входила в спектр нашей работы. Все базы, где хранилось химическое оружие, известны, Шиханы к ним не относятся», — сказал Бабич.
Ранее газета The Times сообщила, что разведслужба Великобритании пришла к выводу о том, что
Как указано на сайте ГосНИИОХТ, сейчас его филиал в Шиханах занимается деятельностью «в отраслях, связанных с обеспечением безопасности Российской Федерации и выполнением федеральной целевой программы «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации».
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