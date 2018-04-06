Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посольство РФ: 160 стран «примкнули» к РФ и обратились к Лондону
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Ефим Шифрин показал поклонникам детское фото
Самое страшное здание в Москве снесут до конца года
Яну Рудковскую высмеяли в соцсетях из-за «платья-занавески»
Весь мир вспоминает жертв пожара в Кемерове В результате пожара погибли 64 человека, несколько десятков пострадали
"Прекратить истерию": в ФРГ лишают Киев надежд остановить "СП-2"
Жириновский высказался об отставке Тулеева
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Новый большой Hyundai могут назвать «Палисадом»
«Издевка над Бузовой»: в Сети о новом фото с Батрутдиновым
Бородина ударила участницу «Дома-2» за оскорбления
Ксения Собчак позирует в стильных очках и соломенной шляпе
Аглая Тарасова и Милош Бикович расстались
5 новых фактов о лишнем весе
Макароны назвали диетической едой
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Налоги на гаражи и бани начислят автоматически
Фоторепортажи
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
10:43 (мск), источник: Интерфакс

Полпред Бабич опроверг хранение «Новичка» в лаборатории в Шиханах

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU. В лаборатории Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) в городе Шиханы (Саратовская область) никогда не хранилось химоружие, в том числе так называемый газ «Новичок», заявил «Интерфаксу» бывший глава госкомиссии по химразоружению, полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

Источник: РИА "Новости"

«Эта лаборатория не входила в спектр нашей работы. Все базы, где хранилось химическое оружие, известны, Шиханы к ним не относятся», — сказал Бабич.

«В Саратовской области был объект, но не в Шиханах», — добавил экс-глава химкомиссии по разоружению.

Ранее газета The Times сообщила, что разведслужба Великобритании пришла к выводу о том, что нервно-паралитическое вещество «Новичок» было произведено на военной исследовательской базе в закрытом городе Шиханы в Саратовской области.

Между тем ранее ученые-химики Леонид Ринк и Владимир Углев, работавшие в советское время в Шиханах, рассказали в СМИ, что в этой лаборатории разрабатывались и исследовались отравляющие вещества класса «Новичок».

Как указано на сайте ГосНИИОХТ, сейчас его филиал в Шиханах занимается деятельностью «в отраслях, связанных с обеспечением безопасности Российской Федерации и выполнением федеральной целевой программы «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации».

Читайте также:

Следите за развитием темы ««Дело Скрипалей»»
Вы подписались на обновления.Отменить
Подписывайтесь на обновления
1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Медведев утвердил «план нетерпимости» к неофициальным товарам
Рособрнадзор лишил лицензии два частных вуза
Бывшего президента Южной Кореи приговорили к 24 годам тюрьмы
Назначен новый художественный руководитель «Табакерки»
СМИ: Макгрегор сдался полиции после нападения на автобус
Трамп решил вдвое повысить ставки в торговой войне с Китаем
Спорт
ЦСКА практически лишился шансов на полуфинал Лиги Европы ЦСКА проиграл лондонскому "Арсеналу" в первом матча четвертьфинала Лиги Европы, сохранив перед ответной встречей в Москве лишь теоретические шансы на выход в полуфинал
Авто
Новые идеи ГИБДД: к чему надо готовиться водителям Ежегодно российские дороги уносят 20 тысяч жизней. К 2030 году смертность должна стать нулевой. Такой ориентир власти поставили ГИБДД
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Грозная Ходченкова и Петров на самокате: фото со съемок «Героя» Смотрите фоторепортаж со съемочной площадки новой остросюжетной шпионской картины с участием звезд российского кино
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
В Калининграде мост «украсили» пластиковыми цветочными горшками
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Самые мотивирующие вещи недели от 680 до 3 000 рублей Мы собрали еще 5 самых красивых спортивных аксессуаров, устоять перед которыми у тебя нет шанса.
Дети
Старший сын Джанабаевой и Меладзе растет копией отца Снимок сделан на праздновании дня рождении Кости.
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь