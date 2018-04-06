Полпред Бабич опроверг хранение «Новичка» в лаборатории в Шиханах

Источник: РИА "Новости"

«Эта лаборатория не входила в спектр нашей работы. Все базы, где хранилось химическое оружие, известны, Шиханы к ним не относятся», — сказал Бабич.

«В Саратовской области был объект, но не в Шиханах», — добавил экс-глава химкомиссии по разоружению.

Ранее газета The Times сообщила, что разведслужба Великобритании пришла к выводу о том, что нервно-паралитическое вещество «Новичок» было произведено на военной исследовательской базе в закрытом городе Шиханы в Саратовской области.

Между тем ранее ученые-химики Леонид Ринк и Владимир Углев, работавшие в советское время в Шиханах, рассказали в СМИ, что в этой лаборатории разрабатывались и исследовались отравляющие вещества класса «Новичок».

Как указано на сайте ГосНИИОХТ, сейчас его филиал в Шиханах занимается деятельностью «в отраслях, связанных с обеспечением безопасности Российской Федерации и выполнением федеральной целевой программы «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации».