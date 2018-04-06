Дело «Стратегии»: Пьянкова обвиняют в присвоении 220 млн рублей
Уголовное дело о хищениях и других преступлениях в НПФ «Стратегия» направлено в прокуратуру.
Уголовное дело о хищениях и других преступлениях в НПФ «Стратегия» направлено в прокуратуру.
Следственное управление МВД России по Пермскому краю направило в прокуратуру уголовное дело о хищениях и других преступлениях в «Негосударственном пенсионном фонде «Стратегия».
Арбитражный суд Пермского края признал организацию банкротом 30 января 2018 года. Договоры об обязательном пенсионном страховании с фондом ранее заключили 78 тысяч граждан, о добровольном страховании — 68 тысяч. Обвиняемыми являются бывший гендиректор фонда Петр Пьянков и предприниматель Дмитрий Щукин. Пьянкову инкриминируют присвоение и растрату свыше 220 млн рублей.
Татьяна Авдюкова, начальник
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