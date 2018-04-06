Перед Пасхой Бурков призвал омичей к добрым делам

Источник: РИА "Новости"

В этом году один из самых главных православных праздников выпадает на 8 апреля.

В поздравлении Буркова, опубликованном в газете «Омский вестник», говорится, что Пасха вдохновляет на добрые дела и заботу о ближнем. В готовности поставить интересы других выше своих, по словам врио губернатора, проявляется подлинная человечность.

«Этот светлый день дорог сердцу каждого из нас. Пасха — один из самых любимых и долгожданных праздников в России, источник радости, символ возрождения и милосердия. Она вдохновляет на добрые дела и заботу о ближнем. Готовность поступиться своими интересами ради блага другого человека, стремление прийти на помощь тому, кто в этом нуждается, — в этом проявляется наша подлинная человечность.

Вера в воскресение Христа поддерживает даже в самых сложных обстоятельствах, давая уверенность в том, что Бог все обращает ко благу. Эта надежда дает нам силы жить, радоваться и любить. Мира вам и добра, счастья и здоровья. Пусть осуществятся все ваши благие начинания!, — говорится в поздравлении Александра Буркова.