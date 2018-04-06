Ярошук про кандидатов на пост мэра: «Люди не понимают, что это за должность»

Источник: Новый Калининград

«Я посмотрел этих кандидатов. Хочу им просто сказать заранее… Просто я сам участвовал в этом конкурсе. Люди не понимают, что это за должность, — заявил Ярошук. — Почитайте устав, почитайте 131-й закон, узнайте полномочия свои. То, что люди говорят на собеседовании комиссии, просто можно анекдоты слагать».

Ярошук уверен, что кандидат на пост мэра должен иметь опыт в управлении, знать бюджетное законодательство, Уголовный кодекс РФ, а также быть «богобоязненным человеком и иметь фантастическое терпение».

Ведущие программы напомнили Ярошуку его высказывание 2013 года о том, что он будет «работать над преемником». «Почему же не подготовил? Всё увидите», — ответил экс-глава Калининграда.

Напомним, 21 марта стало известно, что мэр Калининграда Александр Ярошук ушел в отставку в связи с переходом на другую работу. Врио главы Калининграда назначена глава комитета экономики и финансов администрации Калининграда Наталья Дмитриева.