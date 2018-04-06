МИД РФ потребовал от Лондона разъяснений из-за кремации животных Скрипаля

«По данным издания, и морских свинок, и кота кремировали. Другими словами, уничтожили, хотя животные могли стать важной уликой в деле об отравлении химвеществом», — написала Захарова на своей странице в фейсбуке.

Она напомнила, что, как пишут британские газеты, при обыске в доме Скрипаля животных не заметили, и в результате две морские свинки умерли от обезвоживания, а кота усыпили из-за того, что он был в стрессовом состоянии.

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«По нашим данным, о том, что в доме оставались домашние животные, знала телекомпания BBC, но по каким-то причинам эту информацию скрыла. Хотелось бы получить разъяснения», — подчеркнула Захарова.

Как сообщила в пятницу британская газета Mirror, две морские свинки, принадлежавшие экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю, были найдены мертвыми при обследовании его дома в Солсбери. Издание со ссылкой на свои источники сообщило, что грызуны погибли от обезвоживания и не были отравлены. Также ветеринарам пришлось усыпить черного персидского кота по кличке Нэш ван Дрейк. Когда специалисты получили возможность осмотреть животное, оно находилось в «бедственном состоянии», и врачи приняли решение «облегчить его страдания».

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Представитель министерства окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании пояснил, что ветеринары долго не могли попасть в дом Скрипаля, поскольку он был опечатан полицией.