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14:00 (мск), источник: Комсомольская правда

Глава Минсвязи России в Казани обсудил вопросы развития Иннополиса

В пятницу, 6 апреля, президент Татарстана провел совещание по вопросам развития города Иннополис. На него приехал и министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров.

Также в работе приняли участие премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и главы ряда ведомств республики.

Собравшиеся обсудили дальнейшее комплексное развитие наукограда, в частности, строительство ряда объектов социальной инфраструктуры, развитие жилого сектора. Также советовались, как привлечь новых резидентов в особую экономическую зону «Иннополис».

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