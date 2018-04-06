Глава Минсвязи России в Казани обсудил вопросы развития Иннополиса
В пятницу, 6 апреля, президент Татарстана провел совещание по вопросам развития города Иннополис. На него приехал и министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров.
В пятницу, 6 апреля, президент Татарстана провел совещание по вопросам развития города Иннополис. На него приехал и министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров.
Также в работе приняли участие
Собравшиеся обсудили дальнейшее комплексное развитие наукограда, в частности, строительство ряда объектов социальной инфраструктуры, развитие жилого сектора. Также советовались, как привлечь новых резидентов в особую экономическую зону «Иннополис».
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