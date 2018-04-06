Путин рассказал о культурном коде россиян, который обогащается из поколения в поколение

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«Практически каждый из награжденных сегодня говорил о своей семье, о своих учителях, говорил о детях, — отметил Путин на церемонии вручения премий президента молодым деятелям культуры и за произведения для детей. — Первый наш лауреат замечательные слова сказал о нашем коде, который делает нас особенными. Этот код складывается из поколения в поколение».

Российский лидер считает, что каждое поколение добавляет маленькую частичку в этот код, которая делает его еще более мощным, делает его еще более состоятельным, жизнеспособным и вы вносите в это огромный вклад. «Большое вам спасибо», — сказал Путин.