Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Мы только начали»: ответ РФ за Скрипаля взбесил Запад - эксперт
Назван лучший автомобиль в мире
Старший сын Джанабаевой и Меладзе растет копией отца
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
Юрий Дудь ответил на вопрос о том, сколько зарабатывает
Памяти жертв пожара в Кемерове Десятки человек погибли в результате страшной трагедии
Юлия Скрипаль ответила на предложение РФ о помощи
Жириновский высказался об отставке Амана Тулеева
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
СМИ: в МИД РФ поведали о резком изменении ситуации вдоль границ
Показан необычный танк Украины из разных деталей
Мелания Трамп уходила от Дональда из-за измен
Джаред Лето путешествует автостопом по Америке
У британки за полтора года рассосалась плечевая кость
5 новых фактов о лишнем весе
Глава Евросовета на русском языке обратился к россиянам
Путин начал кадровую перестановку в МИД РФ
Фоторепортажи
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
10Самые живописные мосты мира
18:43 (мск), источник: ТАСС

Путин рассказал о культурном коде россиян, который обогащается из поколения в поколение

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил, что всех россиян отличает особый культурный код, который с каждым новым поколением становится все богаче.

Источник: Reuters
Читайте также
Путин оценил роль деятелей искусства в обществе

«Практически каждый из награжденных сегодня говорил о своей семье, о своих учителях, говорил о детях, — отметил Путин на церемонии вручения премий президента молодым деятелям культуры и за произведения для детей. — Первый наш лауреат замечательные слова сказал о нашем коде, который делает нас особенными. Этот код складывается из поколения в поколение».

Российский лидер считает, что каждое поколение добавляет маленькую частичку в этот код, которая делает его еще более мощным, делает его еще более состоятельным, жизнеспособным и вы вносите в это огромный вклад. «Большое вам спасибо», — сказал Путин.

Одна из лауреаток премии президента, награжденная за вклад в развитие анимационного искусства, режиссер Дина Великовская обратила внимание на то, что без поддержки государства было бы трудно сохранить огромное наследие российских художников-аниматоров. «Столько поколений людей выросло на этом кино. Мы ведь разговариваем фразами из анимационного кино, это какие-то коды, которые делают нас особенными», — сказала она.

Владимир Путин вручил премии в области литературы и искусства
Во время загрузки произошла ошибка.
15:57 (мск)© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Путин снял с должностей целый ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС
Захарова напомнила о неочевидной, но важной детали в деле Скрипалей
США расширили санкционный список в отношении России
Ученые: торнадо в Иваново было одним из сильнейших в Европе
Путин уволил 11 генералов МВД, ФСИН, МЧС и СК
Ветеринар объяснил, почему не стоит чесать собаке живот
Что думают о России иностранцы, переехавшие сюда жить
Еврокомиссия отказалась поддерживать Nord Stream 2
Спорт
ЦСКА практически лишился шансов на полуфинал Лиги Европы ЦСКА проиграл лондонскому "Арсеналу" в первом матча четвертьфинала Лиги Европы, сохранив перед ответной встречей в Москве лишь теоретические шансы на выход в полуфинал
Авто
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса В Южной Корее сотрудники завода GM были вынуждены пойти на крайние меры, чтобы руководство их услышало
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Яна Поплавская остановила съемки выпуска нового шоу «ДНК» на НТВ Ведущая поделилась возмущением от увиденного в студии с подписчиками в соцсетях
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Самые мотивирующие вещи недели от 680 до 3 000 рублей Мы собрали еще 5 самых красивых спортивных аксессуаров, устоять перед которыми у тебя нет шанса.
Дети
Дочь-красавица Ольги Кабо восхитила соцсети Актриса показала подросшую наследницу.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь