Александр Бурков получил представление прокуратуры за незаконные вырубки леса

Источник: РИА "Новости"

Поводом для этого стала февральская проверка Тарской межрайонной прокуратуры.

Выяснилось, что в 2014 году Главное управление лесного хозяйства Омской области по результатам аукциона заключило с коммерческой организацией договор аренды лесного участка, предусмотрев объем заготовок древесины 40 кубометров в год.

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Однако на следующий год с фирмой заключили дополнительное соглашение, незаконно увеличив объемы почти в 100 раз — до 3968 кубометров.

Заместитель прокурора области направил в Арбитражный суд иск с требованием признать новые договоренности недействительными. Кроме того, надзорное ведомство отметило другие нарушения в лесхозе, которые способствуют злоупотреблениям.

В итоге прокуратура внесла представление в адрес временно исполняющего обязанности губернатора.