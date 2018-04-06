Путин уволил главу СКР по Свердловской области
Руководитель Следственного комитета РФ по Свердловской области Валерий Задорин уволен указом президента России Владимира Путина.
Руководитель Следственного комитета РФ по Свердловской области Валерий Задорин уволен указом президента России Владимира Путина.
Как передает корреспондент Накануне.RU, соответствующий документ опубликован сегодня на официальном
«Освободить от занимаемой должности
Напомним, летом прошлого года в свердловском СУ СКР прошла масштабная проверка, а руководитель управления Валерий Задорин был на время отстранен от службы. Это произошло после визита на Средний Урал президента России Владимира Путина. Речь идет об истории с нижнетагильской «борзотой»: сотрудникам Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий не платили зарплату. После проверки Задорин вернулся к службе.
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