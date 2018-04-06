Путин уволил главу СКР по Свердловской области

Напомним, летом прошлого года в свердловском СУ СКР прошла масштабная проверка, а руководитель управления Валерий Задорин был на время отстранен от службы. Это произошло после визита на Средний Урал президента России Владимира Путина. Речь идет об истории с нижнетагильской «борзотой»: сотрудникам Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий не платили зарплату. После проверки Задорин вернулся к службе.