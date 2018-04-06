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15:30 (мск), источник: Nakanune.ru

Путин уволил главу СКР по Свердловской области

Руководитель Следственного комитета РФ по Свердловской области Валерий Задорин уволен указом президента России Владимира Путина.

Как передает корреспондент Накануне.RU, соответствующий документ опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить от занимаемой должности генерал-лейтенанта юстиции Задорина Валерия Юрьевича, руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области», — говорится в тексте президентского указа.

Напомним, летом прошлого года в свердловском СУ СКР прошла масштабная проверка, а руководитель управления Валерий Задорин был на время отстранен от службы. Это произошло после визита на Средний Урал президента России Владимира Путина. Речь идет об истории с нижнетагильской «борзотой»: сотрудникам Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий не платили зарплату. После проверки Задорин вернулся к службе.

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