У Семнадцатого арбитражного апелляциционного суда новый председатель

Источник: Вести - Пермь

В Семнадцатом Арбитражном апелляциционном суде состоялось вступление в должность нового председателя. Им стал Константин Беляев, ранее занимавший должность заместителя председателя Арбитражного суда Свердловской области.

На новом посту он сменил Виктора Цодиковича, который руководил судом в течение 12 лет. В октябре 2017 года в связи с истечением срока полномочий Цодикович ушел в почетную отставку. Нового руководителя поприветствовал губернатор Пермского края Максим Решетников.