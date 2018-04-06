Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Яна Поплавская остановила съемки выпуска нового шоу «ДНК» на НТВ
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Ефим Шифрин показал поклонникам детское фото
Самое страшное здание в Москве снесут до конца года
Мелания Трамп уходила от Дональда из-за измен
Безопасен ли «горящий шоколад»Роспотребнадзор скоро об этом расскажет. А пока пользователи Сети поджигают плитки шоколада и выкладывают видео
Уезжающие дипломаты США рассказали про свои впечатления о России
Нетребко с семьей выставили из театра в Лондоне
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Новый большой Hyundai могут назвать «Палисадом»
СМИ: экс-муж Дайнеко поведал, что пережил в браке с ней
84-летняя Джоан Коллинз снялась в купальнике – СМИ
Мелания Трамп уходила от Дональда из-за измен
Джаред Лето путешествует автостопом по Америке
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Фоторепортажи
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
10Самые живописные мосты мира
16:47 (мск), источник: Sputnik.md

Додон: похвала Великобритании — это пощечина молдавскому правительству

Президент Республики Молдова Игорь Додон прокомментировал комплименты Великобритании в адрес Молдовы после высылки российских дипломатов.

Источник: Sputnik.md

Молдова выслала троих российских дипломатов, сумев поставить этим некий русофобский рекорд — такое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказал президент страны Игорь Додон.

«На три миллиона граждан мы выслали троих дипломатов. На 20 миллионов граждан Румыния выслала одного. На несколько сотен миллионов граждан Соединенные Штаты выслали не несколько сотен дипломатов, а 60», — заявил Додон.

Президент считает, что молдавское правительство отличилось позорным первым местом. Сделано это, по словам Додона, для того, чтобы получить некие политические дивиденды, а с национальными интересами страны это не имеет ничего общего.

«Высылка дипломатов касается двухсторонних отношений Молдовы и России. Причем здесь еще третья сторона, чтобы делать такие заявления? Это вмешательство или не вмешательство во внутренние дела Молдовы? Я считаю, что это большая пощечина молдавскому правительству, когда кто-то говорит: “а вы — молодцы”. Они сделали то, что попросил кто-то за океаном или из Европы, и за это их погладили по голове», — подытожил Додон.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Быть или не быть: станет ли Молдова Румынией после выборов 2018 года
Кому в Молдове жить хорошо, или Как богатые богатеют, а бедные беднеют
США расширили санкционный список в отношении России
Путин уволил 11 генералов МВД, ФСИН, МЧС и СК
Еврокомиссия отказалась поддерживать Nord Stream 2
Сергей Скрипаль вышел из критического состояния
СК возбудил дело против жителя Волгограда из-за шпионских очков
Суд Херсона арестовал капитана российского судна «Норд»
Царские кулич и пасха: как готовить главные праздничные блюда
Спорт
ЦСКА практически лишился шансов на полуфинал Лиги Европы ЦСКА проиграл лондонскому "Арсеналу" в первом матча четвертьфинала Лиги Европы, сохранив перед ответной встречей в Москве лишь теоретические шансы на выход в полуфинал
Авто
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса В Южной Корее сотрудники завода GM были вынуждены пойти на крайние меры, чтобы руководство их услышало
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Яна Поплавская остановила съемки выпуска нового шоу «ДНК» на НТВ Ведущая поделилась возмущением от увиденного в студии с подписчиками в соцсетях
Недвижимость
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Леди
Самые мотивирующие вещи недели от 680 до 3 000 рублей Мы собрали еще 5 самых красивых спортивных аксессуаров, устоять перед которыми у тебя нет шанса.
Дети
Дочь-красавица Ольги Кабо восхитила соцсети Актриса показала подросшую наследницу.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь