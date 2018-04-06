Додон: похвала Великобритании — это пощечина молдавскому правительству

«На три миллиона граждан мы выслали троих дипломатов. На 20 миллионов граждан Румыния выслала одного. На несколько сотен миллионов граждан Соединенные Штаты выслали не несколько сотен дипломатов, а 60», — заявил Додон.

Президент считает, что молдавское правительство отличилось позорным первым местом. Сделано это, по словам Додона, для того, чтобы получить некие политические дивиденды, а с национальными интересами страны это не имеет ничего общего.