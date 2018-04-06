Беларусь запросила у Литвы официальные разъяснения насчет очередной нештатной ситуации на Игналинской АЭС
6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь запросила у Литвы официальные разъяснения насчет очередной нештатной ситуации на Игналинской АЭС. Об этом БЕЛТА заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.
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