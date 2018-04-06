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18:34 (мск), источник: БЕЛТА

Беларусь запросила у Литвы официальные разъяснения насчет очередной нештатной ситуации на Игналинской АЭС

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь запросила у Литвы официальные разъяснения насчет очередной нештатной ситуации на Игналинской АЭС. Об этом БЕЛТА заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

Источник: БЕЛТА

Сообщение об очередной нештатной ситуации недавно появилось на сайте станции, однако каких-либо официальных комментариев литовской стороной сделано не было.

«Это не первая нештатная ситуация на Игналинской атомной электростанции в текущем году. Исходим из того, что обеспечение ядерной безопасности в ходе технически сложного и длительного процесса вывода из эксплуатации ИАЭС требует пристального внимания не только литовской стороны, но и международных структур, включая ЕС», — сказал Дмитрий Мирончик.

Он уточнил, что у литовской стороны запрошены официальные разъяснения этой ситуации.

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