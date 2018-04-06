Силвия Раду раскрыла всю правду о «ямочном» ремонте в Кишиневе
И.о. мэра столицы откровенно рассказала об ухабах и латании ям на дорогах столицы: «лучше тратить деньги на капитальный ремонт, а не на заплатки».
И.о. мэра столицы откровенно рассказала об ухабах и латании ям на дорогах столицы: «лучше тратить деньги на капитальный ремонт, а не на заплатки».
КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. Исполняющая обязанности мэра Кишинева Силвия Раду в интервью радиостудии Sputnik Молдова прокомментировала начатый в столице ремонт дорог и связанные с ним неудобства.
Она отметила, что мэрии помешали вовремя начать ремонт дорог плохие погодные условия. «Во время холодов абсолютно все были возмущены катастрофой на улицах. Когда мы приступили к ремонту — появилась критика», — сказала Раду.
При этом чиновница признала наличие неудобств
«Все мы хотим, чтобы в городе были нормальные дороги, чтобы у нас не было аварий. Полиция нас проинформировала о том, что водители стараются объезжать ямы и
По ее словам, для ремонта дорог в столице задействованы все необходимые силы. «Используем и внешнюю помощь. В этом смысле проведен тендер на строительство дорог. Кроме того, задействованы несколько экономических агентов, чтобы эти неудобства длились как можно меньше», — добавила Раду.
Она выразила надежду, что к лету дороги в Кишиневе станут лучше, и можно будет приступить к капитальному ремонту на больших улицах столицы.
«Качество выполняемых работ должно позволять хотя бы в течение нескольких лет использовать деньги только на капитальный ремонт улиц, а не заставлять нас латать дыры, чем мы сейчас, к сожалению, вынуждены заниматься, чтобы водители не ломали свои машины», — сказала Раду.
По ее словам, ремонт дорожного полотна необходим Кишиневу вне зависимости от того, кто займет место столичного градоначальника. Дороги, как считает Раду, — это проблема номер один для столицы.
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