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19:37 (мск), источник: РИА Новости

Посольство Британии не комментирует ситуацию с визой Виктории Скрипаль

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Посольство Великобритании в Москве не комментирует ситуацию с выдачей визы Виктории Скрипаль.

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Ранее СМИ сообщили, что британские власти отказали в визе Виктории.

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«Посольство никогда не комментирует индивидуальные визовые заявления и решения по ним», — сказали РИА Новости в посольстве.

Ранее в интервью телеканалу Sky News племянница Скрипаля заявляла о своих сомнениях в том, что британские власти выдадут ей визу. А в эфире телеканала «Россия 1» она сообщила, что хотела бы «полететь туда и забрать Юлию, хотя бы Юлию».

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234, к которому британские власти приравнивают «Новичок», причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

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18:42 (мск)© Ньюстюб
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