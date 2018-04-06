Посольство Британии не комментирует ситуацию с визой Виктории Скрипаль

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Ранее СМИ сообщили, что британские власти отказали в визе Виктории.

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«Посольство никогда не комментирует индивидуальные визовые заявления и решения по ним», — сказали РИА Новости в посольстве.

Ранее в интервью телеканалу Sky News племянница Скрипаля заявляла о своих сомнениях в том, что британские власти выдадут ей визу. А в эфире телеканала «Россия 1» она сообщила, что хотела бы «полететь туда и забрать Юлию, хотя бы Юлию».