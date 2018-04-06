Посольство Британии не комментирует ситуацию с визой Виктории Скрипаль
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Посольство Великобритании в Москве не комментирует ситуацию с выдачей визы Виктории Скрипаль.
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Посольство Великобритании в Москве не комментирует ситуацию с выдачей визы Виктории Скрипаль.
Ранее СМИ сообщили, что британские власти отказали в визе Виктории.
«Посольство никогда не комментирует индивидуальные визовые заявления и решения по ним», — сказали РИА Новости в посольстве.
Ранее в интервью телеканалу Sky News племянница Скрипаля заявляла о своих сомнениях в том, что британские власти выдадут ей визу. А в эфире телеканала «Россия 1» она сообщила, что хотела бы «полететь туда и забрать Юлию, хотя бы Юлию».
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