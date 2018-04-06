Путин уволил потенциального сменщика Кондина в омском СКР
Президент Российской Федерации Владимир Путин уволил
Президент Российской Федерации Владимир Путин уволил
Об этом говорится в указе главы государства от 6 апреля.
В этой должности Напалков работал с 2011 году.
Отметим, ранее омские СМИ называли Игоря Напалкова потенциальным сменщиком Андрея Кондина на посту главы следкома по Омской области на фоне слухов о его переезде в другой регион.
Омский СКР в статусе исполняющего обязанности сейчас возглавляет полковник юстиции Сергей Марковиченко.
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