Путин уволил потенциального сменщика Кондина в омском СКР

Источник: AP 2018

Об этом говорится в указе главы государства от 6 апреля.

В этой должности Напалков работал с 2011 году.

Отметим, ранее омские СМИ называли Игоря Напалкова потенциальным сменщиком Андрея Кондина на посту главы следкома по Омской области на фоне слухов о его переезде в другой регион.

Генерал-майор юстиции Андрей Кондин стал главой СК по республике Бурятия в конце февраля 2018 года в рамках ротации кадров.