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21:27 (мск), источник: СуперОмск

Путин уволил потенциального сменщика Кондина в омском СКР

Президент Российской Федерации Владимир Путин уволил генерал-лейтенанта юстиции Игоря Напалкова с поста руководителя управления Следственного комитета по Красноярскому краю.

Источник: AP 2018

Об этом говорится в указе главы государства от 6 апреля.

В этой должности Напалков работал с 2011 году.

Отметим, ранее омские СМИ называли Игоря Напалкова потенциальным сменщиком Андрея Кондина на посту главы следкома по Омской области на фоне слухов о его переезде в другой регион.

Генерал-майор юстиции Андрей Кондин стал главой СК по республике Бурятия в конце февраля 2018 года в рамках ротации кадров.

Омский СКР в статусе исполняющего обязанности сейчас возглавляет полковник юстиции Сергей Марковиченко.

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