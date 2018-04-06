Капитана судна «Норд» освободят 10 апреля
КИЕВ, 6 апр — РИА Новости. Капитана российского судна «Норд» освободят только 10 апреля, дело находится под контролем уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой, сообщила в пятницу
КИЕВ, 6 апр — РИА Новости. Капитана российского судна «Норд» освободят только 10 апреля, дело находится под контролем уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой, сообщила в пятницу
Херсонский городской суд в пятницу избрал капитану меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога.
«Залог уже внесен, однако освободят капитана судна во вторник, 10 апреля. Это дело находится под личным контролем уполномоченного Людмилы Денисовой», — говорится в сообщении на сайте омбудсмена.
Представители уполномоченного Верховной рады по правам человека присутствовали в пятницу на судебных заседаниях в Мариуполе и Херсоне в отношении команды и капитана судна. По данным
Украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно «Норд» под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава». Украинский суд 30 марта арестовал судно «Норд».
На членов команды составлены административные протоколы, а капитану инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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