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21:52 (мск), источник: РИА Новости

Белый дом не намерен отменять из-за санкций встречу Путина и Трампа

ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости. Подготовка к встрече президента США Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным продолжится, несмотря на очередной раунд санкций против России, заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

Источник: AP 2018

Ее спросили, не означают ли новые санкции отмены встречи.

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«Нет, вовсе нет. Как говорил президент, мы хотим хороших отношений с Россией, но это будет зависеть от некоторых действий русских. Тем временем президент по-прежнему будет занимать жесткую позицию по России, пока мы не увидим реализации этих изменений. Мы продолжим работу над тем, что нужно сделать, чтобы эта встреча с Владимиром Путиным состоялась в какой-то момент», — сказала Сандерс.

Ранее Путин и Трамп договорились о возможности саммита, Белый дом заявлял, что возможным местом встречи может стать Вашингтон.

США в пятницу ввели санкции против 38 физических и юридических лиц, включая высокопоставленных чиновников и известных бизнесменов из России.

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