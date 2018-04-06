Аман Тулеев не вписывается в депутатский формат

Источник: РИА "Новости"

Депутаты кемеровского областного совета могут избрать экс-губернатора Амана Тулеева спикером парламента. Глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов вчера выступил против выдвижения господина Тулеева на пост спикера, потому что «люди просто не поймут такого решения». Кемеровские депутаты уверены, что победит во время голосования в облсовете экс-губернатор. Официально партия решений по Аману Тулееву не принимала, сказал источник «Ъ» в федеральном руководстве «Единой России».

Руководитель фракции «Единой России» в нижней палате, бывший секретарь генсовета Сергей Неверов, ранее избиравшийся в Госдуму от этой области, не поддержал идею о выдвижении Амана Тулеева на пост спикера заксобрания.

Я считаю, это неправильно, и думаю, люди просто не поймут такого решения. Сергей Неверов руководитель фракции «Единой России» в нижней палате

Накануне восемь депутатов Госдумы от Кемеровской области (единороссы) обратились к врио губернатора Сергею Цивилеву с просьбой поддержать кандидатуру Амана Тулеева на пост председателя облсовета. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя письмо депутатов, заявил вчера, что в администрации президента не собираются вмешиваться в этот процесс и «это прерогатива регионального парламента».



Вечером 6 апреля Сергей Неверов повторил в своем Facebook, что считает неправильным назначение господина Тулеева спикером.

После этого добавил: «И это мое личное мнение. Потому что Тулеев — целая эпоха».

Большинство мест в кемеровском совете народных депутатов у единороссов. Глава фракции «Единой России» Сергей Апарин не знает, высказал Сергей Неверов свою позицию или «Единой России». «Решению партии я обязан подчиниться. Вразрез с позицией президента фракция идти не должна», — сказал он.

Глава фракции в заксобрании не знает, написал ли спикер парламента Алексей Синицын заявление об отставке. Сам он на звонки «Ъ» не отвечал. Внеочередная сессия облсовета, на которой может быть решен вопрос о спикере, планируется на 10—11 апреля , сообщил источник «Ъ» в заксобрании.

Источник в федеральном руководстве «Единой России» сказал «Ъ», что вопрос о поддержке кандидатуры Амана Тулеева пока не обсуждался, возможно, это произойдет на следующей неделе. 12 апреля пройдет президиум генсовета партии.

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Депутат облсовета от ЛДПР Игорь Украинцев уверен, что его коллеги «скорее будут ориентироваться на мнение и желание Амана Гумировича, но никак не на мнение московских руководителей».

«Единственное, что может помешать развитию этого сценария, — отказ Алексея Синицына написать заявление о сложении полномочий председателя. Но это маловероятно. Он готов покинуть пост», — сказал «Ъ» господин Украинцев.

Глава фракции «Справедливой России» в облсовете Владимир Волчек заявил, что поддерживает кемеровских единороссов в вопросе выдвижения Амана Тулеева в спикеры. «Если в повестке (заседания облсовета.— “Ъ”) не будет вопроса о председателе облсовета, я встану и предложу его добавить и рассмотреть. Ничего против Синицына не имею, но в сравнении с Тулеевым он фигура не того веса», — подчеркнул господин Волчек.

Первый секретарь кемеровского обкома КПРФ Николай Мухин на «сто процентов» уверен, что депутаты примут свое решение.

Москва далеко, а Тулеев здесь, в Кузбассе. Даже если будет официальная позиция «Единой России», единороссы проголосуют так, как им скажет Тулеев. Николай Мухин первый секретарь кемеровского обкома КПРФ