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6 апреля, источник: Газета Коммерсантъ

Аман Тулеев не вписывается в депутатский формат

Лидер единороссов в Госдуме против назначения экс-губернатора спикером заксобрания.

Источник: РИА "Новости"

Депутаты кемеровского областного совета могут избрать экс-губернатора Амана Тулеева спикером парламента. Глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов вчера выступил против выдвижения господина Тулеева на пост спикера, потому что «люди просто не поймут такого решения». Кемеровские депутаты уверены, что победит во время голосования в облсовете экс-губернатор. Официально партия решений по Аману Тулееву не принимала, сказал источник «Ъ» в федеральном руководстве «Единой России».

Руководитель фракции «Единой России» в нижней палате, бывший секретарь генсовета Сергей Неверов, ранее избиравшийся в Госдуму от этой области, не поддержал идею о выдвижении Амана Тулеева на пост спикера заксобрания.

Я считаю, это неправильно, и думаю, люди просто не поймут такого решения.
Сергей Неверов
руководитель фракции «Единой России» в нижней палате

Накануне восемь депутатов Госдумы от Кемеровской области (единороссы) обратились к врио губернатора Сергею Цивилеву с просьбой поддержать кандидатуру Амана Тулеева на пост председателя облсовета. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя письмо депутатов, заявил вчера, что в администрации президента не собираются вмешиваться в этот процесс и «это прерогатива регионального парламента».

Вечером 6 апреля Сергей Неверов повторил в своем Facebook, что считает неправильным назначение господина Тулеева спикером.

После этого добавил: «И это мое личное мнение. Потому что Тулеев — целая эпоха».

Большинство мест в кемеровском совете народных депутатов у единороссов. Глава фракции «Единой России» Сергей Апарин не знает, высказал Сергей Неверов свою позицию или «Единой России». «Решению партии я обязан подчиниться. Вразрез с позицией президента фракция идти не должна», — сказал он.

Глава фракции в заксобрании не знает, написал ли спикер парламента Алексей Синицын заявление об отставке. Сам он на звонки «Ъ» не отвечал. Внеочередная сессия облсовета, на которой может быть решен вопрос о спикере, планируется на 10—11 апреля, сообщил источник «Ъ» в заксобрании.

Источник в федеральном руководстве «Единой России» сказал «Ъ», что вопрос о поддержке кандидатуры Амана Тулеева пока не обсуждался, возможно, это произойдет на следующей неделе. 12 апреля пройдет президиум генсовета партии.
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Депутат облсовета от ЛДПР Игорь Украинцев уверен, что его коллеги «скорее будут ориентироваться на мнение и желание Амана Гумировича, но никак не на мнение московских руководителей».

«Единственное, что может помешать развитию этого сценария, — отказ Алексея Синицына написать заявление о сложении полномочий председателя. Но это маловероятно. Он готов покинуть пост», — сказал «Ъ» господин Украинцев.

Глава фракции «Справедливой России» в облсовете Владимир Волчек заявил, что поддерживает кемеровских единороссов в вопросе выдвижения Амана Тулеева в спикеры. «Если в повестке (заседания облсовета.— “Ъ”) не будет вопроса о председателе облсовета, я встану и предложу его добавить и рассмотреть. Ничего против Синицына не имею, но в сравнении с Тулеевым он фигура не того веса», — подчеркнул господин Волчек.

Первый секретарь кемеровского обкома КПРФ Николай Мухин на «сто процентов» уверен, что депутаты примут свое решение.

Москва далеко, а Тулеев здесь, в Кузбассе. Даже если будет официальная позиция «Единой России», единороссы проголосуют так, как им скажет Тулеев.
Николай Мухин
первый секретарь кемеровского обкома КПРФ

Он полагает, что новому главе региона будет «очень некомфортно работать», если господин Тулеев возглавит законодательную власть. При этом Николай Мухин считает, нынешний спикер Алексей Синицын, написав заявление об отставке, «поставит крест на своей политической карьере»: «Более того, те депутаты, которые на следующей неделе проголосуют за Тулеева, не будут участвовать в праймериз “Единой России” к предстоящим сентябрьским выборам облсовета».

«Я видел обращение депутатов и полагал, что если такое обращение поступает, то оно согласовано с вышестоящими структурами, — сказал директор Сибирского института социально-политических исследований РАН Виктор Желтов.— Но если господин Неверов заявляет о своем несогласии, значит, не все было согласовано».

Елена Морозова, Новосибирск; Юлия Матющенко, Кемерово; Иван Синергиев

6 комментариевк этой статье
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