Джонсон приветствовал введение США новых санкций против России
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон приветствовал введение США новых санкций в отношении российского бизнеса.
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон приветствовал введение США новых санкций в отношении российского бизнеса.
ЛОНДОН, 6 апр — РИА Новости, Мария Табак. В пятницу США вновь расширили санкции в отношении России. На этот раз ограничения, связанные с «поведением России» в контексте Крыма, Украины, Сирии и кибератак, коснулись 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний.
«Я приветствую принятие США дальнейших решительных действий против злокозненных действий российского государства с помощью введения санкций в отношении большего количества российских субъектов, связанных с Кремлем. Международное сообщество продолжает демонстрировать, что продолжающуюся враждебность России дольше терпеть не будут», — написал министр в Twitter.
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