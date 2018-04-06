Джонсон приветствовал введение США новых санкций против России

ЛОНДОН, 6 апр — РИА Новости, Мария Табак. В пятницу США вновь расширили санкции в отношении России. На этот раз ограничения, связанные с «поведением России» в контексте Крыма, Украины, Сирии и кибератак, коснулись 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний.