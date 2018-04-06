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6 апреля, источник: БЕЛТА

Макей: мы не боимся реализации украинского сценария в Беларуси

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси не боятся реализации украинского сценария. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил в интервью телеканалу Euronews. Текст интервью размещен на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.

Отвечая на вопрос, стоит ли Беларуси бояться повторения украинского сценария, министр заявил: «Не думаю. Украинские власти совершили много ошибок в прошлом, в результате которых там сложилась такая ситуация. Мы не боимся реализации украинского сценария в Беларуси. Мы несколько отличаемся от украинцев и никогда не допустим той ситуации, которая имела место в Украине».

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Владимир Макей отметил, что у Беларуси хорошие отношения с Россией. «Если возникают какие-либо проблемы, мы открыто обсуждаем их с российскими партнерами. Пытаемся найти политические, а не военные решения этих проблем. Не думаю, что Россия хотела бы организовать в Беларуси что-то подобное украинскому сценарию, что они захотят так поступить. Это не в их интересах. Мне представляется абсурдным даже обсуждение этих гипотетических вещей», — сказал глава белорусского внешнеполитического ведомства.

Владимир Макей констатировал, что иногда возникают определенные проблемы в экономическом сотрудничестве с российскими партнерами. При этом зачастую эти проблемы являются искусственными.

«Мы хотели бы избавиться от зависимости от одной страны. У нас есть стремление диверсифицировать отношения, в том числе за счет развития связей с Европейским союзом и остальным миром. Это особенно важно в критических ситуациях, например, во время мирового финансового кризиса. Для государства важно иметь так называемую подушку безопасности. Это означает поддерживать сбалансированные отношения с разными государствами, позволяющие избежать зависимости от одной страны. Мы работаем над этим. Пусть медленно, но движемся к достижению этой цели», — отметил министр.

«Конечно, мы все еще зависим от России. Почти 48% нашей торговли приходится на Россию, 26% — на ЕС, 26% — на остальной мир. Но в прошлом это были совсем иные цифры. Сегодня ситуация меняется. Мы улучшаем эти показатели и все ближе к цели диверсификации экономики. Но и дальше будем работать над созданием хороших, нормальных экономических отношений с европейскими и другими странами мира», — добавил Владимир Макей.

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