МИД РФ заявил, что ответ Москвы на новые санкции Вашингтона будет жестким

Источник: AP 2018

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Россия не оставит без жесткого ответа новые санкции США, Вашингтону пора избавиться от иллюзий, что с Москвой можно разговаривать языком санкций. Об этом заявили в пятницу в МИД РФ.

«Как не раз отмечали, никакие меры давления не свернут Россию с избранного курса, — говорится в комментарии ведомства. — Они лишь демонстрируют неспособность США добиться поставленных целей и консолидируют российское общество».

«Разумеется, не оставим нынешний и любой новый антироссийский выпад без жесткого ответа, — подчеркнули в министерстве. — Однако, прежде всего, хотели бы посоветовать Вашингтону побыстрее избавиться от иллюзий, что с нами можно разговаривать языком санкций».

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США фактически записали себя в противники рыночной экономики и свободной честной конкуренции, заявили в министерстве.