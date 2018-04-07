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01:03 (мск), источник: РИА Новости

В Госдепе рассказали, что означают санкции против российских граждан

ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Санкции против российских граждан со стороны США, которые были объявлены в пятницу, автоматически подразумевают запрет на въезд в США, уточнил РИА Новости представитель американского госдепартамента.

Источник: Reuters

США в пятницу ввели санкции против 38 российских граждан и компаний. Из них под санкции по Украине подпадают, в частности, бизнесмены Сулейман Керимов, Олег Дерипаска, глава ВТБ Андрей Костин и глава Газпрома Алексей Миллер, а также ряд высокопоставленных российских чиновников, включая секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

«Частные лица, внесенные в список санкций в соответствии с исполнительными указами президента 13661 и 13662, подпадают под визовые ограничения, параграф 2 этих указов препятствует въезд внесенным в список частным лицам», — сказал представитель госдепартамента.

Вместе с тем, он уточнил, что в соответствии с требованиями американского законодательства не может обсуждать детали конкретных дел о выдаче визы. Представитель госдепа также сказал, что США ответственно подходят к своим обязательствам как страны, на территории которой располагается штаб-квартира ООН. Это означает, что в некоторых случаях США выдают визы для посещения ООН в Нью-Йорке тем лицам, которых власти страны не хотят пускать на американскую территорию.

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