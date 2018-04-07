CNN: Трампа начали готовить к даче показаний спецпрокурору США по России
При этом официально президент США не заявлял о согласии лично дать показания Роберту Мюллеру.
При этом официально президент США не заявлял о согласии лично дать показания Роберту Мюллеру.
По их данным, подготовка в Белом доме к ответам главы государства на вопросы спецпрокурора США «находится на самом начальном этапе». Советники и юрисконсульты инструктируют Трампа, какие темы могут интересовать Мюллера.
Официально президент США не заявлял о согласии лично дать показания спецпрокурору.
Трамп уже не раз заявлял, что проводимое Мюллером разбирательство не должно было быть инициировано изначально, поскольку никакого сговора предвыборного штаба республиканца с Москвой не было. Президент выражал готовность под присягой дать показания лично спецпрокурору. Но против этого выступал один из его юрисконсультов — Джон Дауд, который ушел 22 марта в отставку именно
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