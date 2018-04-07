CNN: Трампа начали готовить к даче показаний спецпрокурору США по России

НЬЮ-ЙОРК, 7 апреля. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп начал подготовку к даче показаний спецпрокурору Роберту Мюллеру, проводящему расследование по поводу приписываемого России вмешательства в выборы в США в 2016 году. Об этом сообщила в пятницу со ссылкой на собственные источники телекомпания CNN.

По их данным, подготовка в Белом доме к ответам главы государства на вопросы спецпрокурора США «находится на самом начальном этапе». Советники и юрисконсульты инструктируют Трампа, какие темы могут интересовать Мюллера.