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07:36 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Трамп подписал меморандум о прекращении политики «поймал и отпустил» в отношении мигрантов

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, в котором говорится об отказе от практики «поймал и отпустил» по отношению к нелегальным иммигрантам, в рамках которой после задержания полицией они оставались на свободе до того момента, пока суд не примет решения об их статусе.

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Как сообщает Reuters, в документе также содержится поручение министру обороны Джеймсу Мэттису. Он должен подготовить список военных объектов, которые могут быть использованы для содержания мигрантов до суда.

В среду президент США распорядился привлечь Национальную гвардию — прошедших военную службу резервистов — к охране границы США с Мексикой. Такое решение американский лидер объяснил тем, что «ситуация на южной границе достигла критической точки» — из-за потоков мигрантов, контрабанды и наркотиков. В самой Мексике решение восприняли негативно: кандидаты в президенты страны назвали шаг Дональда Трампа оскорбительным и пригрозили массовыми протестами.

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