Трамп подписал меморандум о прекращении политики «поймал и отпустил» в отношении мигрантов

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, в котором говорится об отказе от практики «поймал и отпустил» по отношению к нелегальным иммигрантам, в рамках которой после задержания полицией они оставались на свободе до того момента, пока суд не примет решения об их статусе.