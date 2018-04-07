Трамп подписал меморандум о прекращении политики «поймал и отпустил» в отношении мигрантов
Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, в котором говорится об отказе от практики «поймал и отпустил» по отношению к нелегальным иммигрантам, в рамках которой после задержания полицией они оставались на свободе до того момента, пока суд не примет решения об их статусе.
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