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14:08 (мск), источник: Uzdaily.uz

Делегация Узбекистана приняла участие в заседании СМИД СНГ

6 апреля 2018 года делегация Республики Узбекистан во главе с Министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым приняла участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел СНГ в г. Минске.

Источник: Uzdaily.uz

По данным МИД Узбекистана, на встрече стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в формате СНГ.

В рамках подготовки к заседаниям уставных органов СНГ руководители внешнеполитических ведомств стран-участниц СНГ обсудили и одобрили проекты многосторонних документов, в том числе Соглашения о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий, Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019−2023 годы и другие.

На министерской встрече принято решение очередное заседание СМИД провести накануне Саммита СНГ осенью текущего года в г. Душанбе.

Главы делегаций стран-участниц Содружества были приняты Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

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