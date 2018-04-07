Делегация Узбекистана приняла участие в заседании СМИД СНГ

По данным МИД Узбекистана, на встрече стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в формате СНГ.

В рамках подготовки к заседаниям уставных органов СНГ руководители внешнеполитических ведомств стран-участниц СНГ обсудили и одобрили проекты многосторонних документов, в том числе Соглашения о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий, Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019−2023 годы и другие.