Глава МВД Александр Жиздан провел внеплановую проверку воинской части 1001

Заглянул министр и в недавно отремонтированную столовую. Там как раз готовили обед для срочников.



«В меню у нас на первое — гороховый суп, на второе — голубцы и курятина в соусе. Ежедневная норма потребления калорий для военнослужащего — 4200», — рассказал сказал повар Олег Мажар.



Между тем, у министра вызвал вопросы факт, что контрактники столовой на территории части не пользуются.



«Мы срочно должны найти решение проблемы питания тех, кто служит по контракту. Решение необходимо предельно быстро, в течение нескольких дней», — заявил министр внутренних дел Александр Жиздан.



А вот состояние спортивной площадки в части № 1001 министра откровенно возмутило.



«Это все следует убрать и заменить новыми снарядами. Сейчас другое время, другой спорт, другая концепция физической подготовки», — сказал министр внутренних дел Александр Жиздан.



В части департамента войск карабинеров — почти 250 срочников и около 300 контрактников.