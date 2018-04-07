Глава МВД Александр Жиздан провел внеплановую проверку воинской части 1001
Ремонт общежития для
Ремонт общежития для
Рассчитано общежитие на 168 человек. Более пяти миллионов леев на ремонт перечислили из бюджета МВД.
«Предусмотрено все необходимое для проживания: начиная с мебели и заканчивая бытовыми мелочами», — сказал замначальника Департамента войск карабинеров Константин Пынзарь.
Заглянул министр и в недавно отремонтированную столовую. Там как раз готовили обед для срочников.
«В меню у нас на первое — гороховый суп, на второе — голубцы и курятина в соусе. Ежедневная норма потребления калорий для военнослужащего — 4200», — рассказал сказал повар Олег Мажар.
Между тем, у министра вызвал вопросы факт, что контрактники столовой на территории части не пользуются.
«Мы срочно должны найти решение проблемы питания тех, кто служит по контракту. Решение необходимо предельно быстро, в течение нескольких дней», — заявил министр внутренних дел Александр Жиздан.
А вот состояние спортивной площадки в части № 1001 министра откровенно возмутило.
«Это все следует убрать и заменить новыми снарядами. Сейчас другое время, другой спорт, другая концепция физической подготовки», — сказал министр внутренних дел Александр Жиздан.
В части департамента войск карабинеров — почти 250 срочников и около 300 контрактников.
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