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10:58 (мск), источник: Publika.md

Глава МВД Александр Жиздан провел внеплановую проверку воинской части 1001

Ремонт общежития для карабинеров-контрактников — на завершающем этапе. Сдать его планируют в мае. Успеют ли в срок, министр внутренних дел решил проверить лично. С проверкой Александр Жиздан явился без предупреждения.

Источник: Publika.md

Рассчитано общежитие на 168 человек. Более пяти миллионов леев на ремонт перечислили из бюджета МВД.

«Предусмотрено все необходимое для проживания: начиная с мебели и заканчивая бытовыми мелочами», — сказал замначальника Департамента войск карабинеров Константин Пынзарь.

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Заглянул министр и в недавно отремонтированную столовую. Там как раз готовили обед для срочников.

«В меню у нас на первое — гороховый суп, на второе — голубцы и курятина в соусе. Ежедневная норма потребления калорий для военнослужащего — 4200», — рассказал сказал повар Олег Мажар.

Между тем, у министра вызвал вопросы факт, что контрактники столовой на территории части не пользуются.

«Мы срочно должны найти решение проблемы питания тех, кто служит по контракту. Решение необходимо предельно быстро, в течение нескольких дней», — заявил министр внутренних дел Александр Жиздан.

А вот состояние спортивной площадки в части № 1001 министра откровенно возмутило.

«Это все следует убрать и заменить новыми снарядами. Сейчас другое время, другой спорт, другая концепция физической подготовки», — сказал министр внутренних дел Александр Жиздан.

В части департамента войск карабинеров — почти 250 срочников и около 300 контрактников.

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