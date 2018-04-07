Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Минск торопится дружить с Лондоном на фоне дела Скрипалей - СМИ
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Дочь-красавица Ольги Кабо восхитила соцсети
Только после смерти стало ясно, кем был Мавроди на самом деле
Юрий Дудь ответил на вопрос о том, сколько зарабатывает
Весь мир вспоминает жертв пожара в Кемерове В результате пожара погибли 64 человека, несколько десятков пострадали
Уезжающие дипломаты США рассказали про свои впечатления о России
Нетребко с семьей выставили из театра в Лондоне
Япония хочет поставить Россию на колени - СМИ
Дружба России и Белоруссии на грани войны - СМИ
Козловский: в России сплошная ненависть и хамство
Экс-муж Дайнеко поведал, что пережил в браке с ней
Мелания Трамп уходила от Дональда из-за измен
Джаред Лето путешествует автостопом по Америке
У британки за полтора года рассосалась плечевая кость
5 новых фактов о лишнем весе
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Студент задул пожар в здании ртом (видео)
Фоторепортажи
10Скончался Сергей Мавроди
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
12:20 (мск), источник: Комсомольская правда

Устали бояться: Молдова потрясла Россию «большим достоинством»

Премьер-министр Филип потребовал у Москвы брать пример с Бухареста, как пример отношения к нашей стране.

Источник: AP 2018

«Мы хотим, чтобы Россия к нам относилась с таким же уважением, как Румыния». Это — заявление премьер-министра Молдовы Павла Филипа, которое он сделал в ходе интервью румынскому изданию Libertatea.

Молдавский премьер сказал, что в последнее время Молдова впервые осмелилась продемонстрировать «большое достоинство» в отношениях с Россией, передает regnum.ru.

Читайте также
Додон: похвала Великобритании — это пощечина молдавскому правительству

«Я понимаю, что Россия — огромная страна, Республика Молдова меньше, но мы независимое и суверенное государство. Мы преодолели тот период, когда должны были бояться Российскую Федерацию», — заявил Филип.

Теперь Молдова, по его словам, «во всеуслышание» заявляет, что Россия «нарушает нейтралитет Молдовы», отказываясь выводить свои войска, поддерживающие мир в Приднестровье.

«Мы будем абсолютно последовательны и будем и впредь требовать вывода иностранных войск, российских войск, с территории Молдовы», — добавил Павел Филип.

Напомним, что Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории Приднестровья в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Моллдовы в присутствии лидера Приднестровья. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

США: Россия сама виновата в продолжающейся изоляции от Запада
Девушка оригинально проучила незнакомку, назвавшую ее толстой
Хакерская атака привела к сбоям популярных сайтов Рунета
Япония представила свою первую морскую пехоту со времен войны
В ДТП в Канаде погибли юные хоккеисты
Назван самый богатый человек Европы
МИД РФ заявил, что ответ Москвы на санкции США будет жестким
Спорт
Впали в безумие: самая сумасшедшая неделя в истории UFC Турнир UFC 223, в главном поединке которого выступит россиянин Хабиб Нурмагомедов, стал одним из самых скандальных в истории промоушена еще до своего старта
Авто
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса В Южной Корее сотрудники завода GM были вынуждены пойти на крайние меры, чтобы руководство их услышало
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Яна Поплавская остановила съемки выпуска нового шоу «ДНК» на НТВ Ведущая поделилась возмущением от увиденного в студии с подписчиками в соцсетях
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Самые мотивирующие вещи недели от 680 до 3 000 рублей Мы собрали еще 5 самых красивых спортивных аксессуаров, устоять перед которыми у тебя нет шанса.
Дети
Дочь-красавица Ольги Кабо восхитила соцсети Актриса показала подросшую наследницу.
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь