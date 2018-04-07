Устали бояться: Молдова потрясла Россию «большим достоинством»

Источник: AP 2018

«Мы хотим, чтобы Россия к нам относилась с таким же уважением, как Румыния». Это — заявление премьер-министра Молдовы Павла Филипа, которое он сделал в ходе интервью румынскому изданию Libertatea.

Молдавский премьер сказал, что в последнее время Молдова впервые осмелилась продемонстрировать «большое достоинство» в отношениях с Россией, передает regnum.ru.

«Я понимаю, что Россия — огромная страна, Республика Молдова меньше, но мы независимое и суверенное государство. Мы преодолели тот период, когда должны были бояться Российскую Федерацию», — заявил Филип.

Теперь Молдова, по его словам, «во всеуслышание» заявляет, что Россия «нарушает нейтралитет Молдовы», отказываясь выводить свои войска, поддерживающие мир в Приднестровье.

«Мы будем абсолютно последовательны и будем и впредь требовать вывода иностранных войск, российских войск, с территории Молдовы», — добавил Павел Филип.