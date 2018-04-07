Устали бояться: Молдова потрясла Россию «большим достоинством»

«Мы хотим, чтобы Россия к нам относилась с таким же уважением, как Румыния». Это — заявление
Молдавский премьер сказал, что в последнее время Молдова впервые осмелилась продемонстрировать «большое достоинство» в отношениях с Россией, передает regnum.ru.
«Я понимаю, что Россия — огромная страна, Республика Молдова меньше, но мы независимое и суверенное государство. Мы преодолели тот период, когда должны были бояться Российскую Федерацию», — заявил Филип.
Теперь Молдова, по его словам, «во всеуслышание» заявляет, что Россия «нарушает нейтралитет Молдовы», отказываясь выводить свои войска, поддерживающие мир в Приднестровье.
«Мы будем абсолютно последовательны и будем и впредь требовать вывода иностранных войск, российских войск, с территории Молдовы», — добавил Павел Филип.
Напомним, что Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории Приднестровья в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования
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