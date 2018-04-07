Би-би-си обнародовала причины отказа Виктории Скрипаль в британской визе

Госпожа Скрипаль указала в анкете, что намерена посетить родственников в Великобритании. «А). Нет никаких свидетельств того, что ранее вы уже посещали Сергея и Юлию Скрипаль в Великобритании. В). В настоящий момент Сергей Скрипаль не может принимать гостей. С). Нет уверенности в том, что Юлия Скрипаль хочет вашего визита», — цитирует русская служба Би-би-си ответ британского представительства.
Кроме того, в консульстве посчитали, что Виктория Скрипаль не доказала наличие средств на дорогу и длительное пребывание в королевстве. В анкете она указала, что не работает, а сбережений, иных доходов и спонсоров, готовых оплатить ее поездку, нет.
Госпожа Скрипаль заявила русской службе Би-би-си, что ожидала отказа и «даже не рассчитывала куда-то лететь», потому что видела «настрой» британских дипломатов. Она добавила, что с понедельника начинает работать и, когда появится счет в банке, попробует снова подать заявку на британскую визу.
Британские власти отказались дать визу Виктории Скрипаль 6 апреля, сообщив, что ее заявление не соответствует иммиграционным правилам.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери в начале марта. Юлия первой пришла в сознание. 6 апреля врачи сообщили об улучшении состояния господина Скрипаля.
В причастности к отравлению Великобритания обвинила Россию. В качестве ответных мер западные страны выслали порядка 150 российских дипломатов. РФ ответила зеркально.
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