Саакашвили нашел работу

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«Пока я в Европе, буду зарабатывать на жизнь лекциями. В Академии очень классный коллектив, меня они впечатлили хорошим знанием специфики нашего региона и правильными ценностями. Надеюсь, долго читать лекции мне не придется, а опыт буду использовать не для лекций, а для отстранения олигархов от власти и реальной реформации», — сообщил Саакашвили.

Политика депортировали с Украины в Польшу 12 февраля. Перед этим его задержали в одном из ресторанов Киева, доставили в аэропорт Борисполь на вертолете, затем пересадили в самолет до Варшавы. Саакашвили отправился в Голландию, где живет его семья.