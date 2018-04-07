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17:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Саакашвили нашел работу

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили будет работать лектором в голландской Академии спикеров. Об этом политик написал в Facebook.

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«Пока я в Европе, буду зарабатывать на жизнь лекциями. В Академии очень классный коллектив, меня они впечатлили хорошим знанием специфики нашего региона и правильными ценностями. Надеюсь, долго читать лекции мне не придется, а опыт буду использовать не для лекций, а для отстранения олигархов от власти и реальной реформации», — сообщил Саакашвили.

Политика депортировали с Украины в Польшу 12 февраля. Перед этим его задержали в одном из ресторанов Киева, доставили в аэропорт Борисполь на вертолете, затем пересадили в самолет до Варшавы. Саакашвили отправился в Голландию, где живет его семья.

Украинский суд признал законным отказ предоставить Саакашвили статус беженца, в октябре 2017-го бывший президент Грузии подавал прошение о политическом убежище на Украине, в этом ему также отказали. Саакашвили лишили украинского гражданства в июле 2017-го, в это время он находился в США.

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