Минюсты Беларуси и Польши подписали программу для обмена информацией
Документ позволит обмениваться сведениями и передовым опытом по вопросам развития законодательства, исполнения судебных решений, оказания юридических услуг.
Документ позволит обмениваться сведениями и передовым опытом по вопросам развития законодательства, исполнения судебных решений, оказания юридических услуг.
МИНСК, 7 апр — Sputnik. Министерства юстиции Беларуси и Польши подписали программу сотрудничества на ближайшие два года, сообщили в
Соглашение на 2018−2020 годы было утверждено на текущей неделе в Польше. Программа позволит министерствам обмениваться информацией в плане развития законодательства, исполнения судебных решений, оказания юридических услуг и другим вопросам, которые представляют взаимный интерес.
Во время встречи также обсудили возможность проведения совместных мероприятий в рамках программы.
В настоящее время Беларусь и Польша сотрудничают на основании договора между государствами о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным, трудовым и уголовным делам, заключенному в октябре 1994 года.
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