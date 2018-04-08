Минюсты Беларуси и Польши подписали программу для обмена информацией

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 7 апр — Sputnik. Министерства юстиции Беларуси и Польши подписали программу сотрудничества на ближайшие два года, сообщили в пресс-службе белорусского ведомства.

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Соглашение на 2018−2020 годы было утверждено на текущей неделе в Польше. Программа позволит министерствам обмениваться информацией в плане развития законодательства, исполнения судебных решений, оказания юридических услуг и другим вопросам, которые представляют взаимный интерес.

Во время встречи также обсудили возможность проведения совместных мероприятий в рамках программы.