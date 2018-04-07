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20:24 (мск), источник: Известия

МО РФ опубликовало доказательства разрушения Ракки коалицией

Министерство обороны России опубликовало кадры аэрофотосъемки, подтверждающие разрушения кварталов в Ракке в результате бомбардировки международной коалиции во главе с США.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

По данным ведомства, в городе разрушено большинство жилых зданий, больниц, мечетей, школ и объектов жизнеобеспечения. Отмечается, в Ракке гуманитарная ситуация остается очень сложной, доступ благотворительных миссий к нему затруднен.

В Минобороны сообщили о том, что те, кто возвращается в город, нередко погибают в результате подрывов на неразорвавшихся боеприпасах. С октября 2017 по март 2018 года более 650 человек получили ранения в результате подрывов, 130 человек погибли. Каждую неделю фиксируется 25−30 подобных случаев.

Ранее в ведомстве сообщили о том, что тысячи тел мирных жителей и боевиков, погибших во время бомбардировок возглавляемой США коалиции, остаются под завалами в сирийском городе Ракка. В Минобороны отметили, что в районе регистрируются вспышки инфекций, которые могут вылиться в эпидемию.

По данным Минобороны РФ, коалиция США препятствует прибытию в Ракку любых представителей гуманитарных организаций и миссии ООН. Вместе с Великобританией Штаты игнорируют резолюцию СБ ООН по Сирии, которая должна зафиксировать масштабы гуманитарной катастрофы для определения объемов экстренной помощи остающемуся населению.

24 февраля Совбез ООН единогласно одобрил резолюцию об установлении 30-дневного режима прекращения огня на территории Сирии для проведения гуманитарных операций и оказания помощи пострадавшим. Проект резолюции 2401 был выдвинут Кувейтом и Швецией.

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01:27 (мск)© Ньюстюб
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