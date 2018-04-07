МО РФ опубликовало доказательства разрушения Ракки коалицией

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

По данным ведомства, в городе разрушено большинство жилых зданий, больниц, мечетей, школ и объектов жизнеобеспечения. Отмечается, в Ракке гуманитарная ситуация остается очень сложной, доступ благотворительных миссий к нему затруднен.

В Минобороны сообщили о том, что те, кто возвращается в город, нередко погибают в результате подрывов на неразорвавшихся боеприпасах. С октября 2017 по март 2018 года более 650 человек получили ранения в результате подрывов, 130 человек погибли. Каждую неделю фиксируется 25−30 подобных случаев.

Ранее в ведомстве сообщили о том, что тысячи тел мирных жителей и боевиков, погибших во время бомбардировок возглавляемой США коалиции, остаются под завалами в сирийском городе Ракка. В Минобороны отметили, что в районе регистрируются вспышки инфекций, которые могут вылиться в эпидемию.

По данным Минобороны РФ, коалиция США препятствует прибытию в Ракку любых представителей гуманитарных организаций и миссии ООН. Вместе с Великобританией Штаты игнорируют резолюцию СБ ООН по Сирии, которая должна зафиксировать масштабы гуманитарной катастрофы для определения объемов экстренной помощи остающемуся населению.