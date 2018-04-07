Виктория Скрипаль обратилась к Терезе Мэй с просьбой пересмотреть вопрос о выдаче ей визы
Двоюродная сестра Юлии Скрипаль заявила, что ее семье необходимо быть вместе.
Двоюродная сестра Юлии Скрипаль заявила, что ее семье необходимо быть вместе.
ЛОНДОН, 7 апреля. /ТАСС/. Двоюродная сестра Юлии Скрипаль — Виктория — публично обратилась к
«Главное, что бы мне хотелось сейчас, это увидеть их лично, чтобы иметь возможность правдиво рассказать нашей бабушке о том, каково здоровье ее сына и внучки, но в получении визы мне было отказано. Весь мир сейчас говорит о беспрецедентном политическом скандале, но в эпицентре этого скандала находятся реальные люди».
Она зачитала это обращение на русском языке, но телеканал изложил его в переводе на английский.
Великобритания в пятницу отказалась выдать визу Виктории Скрипаль, которая намеревалась навестить пострадавшую в английском Солсбери двоюродную сестру, гражданку России Юлию Скрипаль.
В посольстве РФ обратили внимание на «правительственный источник» вещательной корпорации
В посольстве добавили, что британские дипломаты в Москве могли проконсультировать Викторию в вопросе соблюдения необходимых формальностей для соответствия всем правилам получения визы.
В результате этого решения, как было подчеркнуто, создалась ситуация, когда Сергей и Юлия Скрипаль, чье состояние здоровья, по поступающим сообщениям, восстанавливается, остаются скрытыми от общественности, СМИ и консульских работников, в то время как единственный родственник, который мог вполне ожидаемо увидеть их, находится за пределами Великобритании. Как отметили в российском диппредставительстве, «упорный отказ сотрудничать, обеспечивать прозрачность и отвечать на многочисленные вопросы означает, что Великобритании есть что скрывать».
Инцидент в Солсбери и его последствия
4 марта
Лондон ранее выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.
Инцидент в Солсбери привел к тому, что британские власти выслали из страны 23 российских дипломата и заявили о других антироссийских мерах, после чего Москва приняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства и предписав закрыть генконсульство Великобритании в
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