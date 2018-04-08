Аким нового района Астаны обратился к жителям столицы

Источник: Kazinform

«Уважаемые жители района «Байқоңыр»!

Хочу обратиться к вам и предложить принять активное участие в формировании Плана развития нашего района. Под данной публикацией каждый желающий житель района сможет оставить свои предложения по его улучшению.

Убедительная просьба: предлагая свои идеи и предложения, более точно раскрыть суть проблемы, внести конкретные предложения и, по возможности оставить контакты либо электронную почту, по которым мы смогли бы с Вами связаться. Сбор предложений будет вестись до 25-го апреля текущего года", — написал аким района на своей странице в Facebook.

Напомним, в конце февраля были утверждены границы и название нового района Астаны. Его площадь составляет более 18 тысяч гектаров, а численность населения — более 200 тысяч человек.