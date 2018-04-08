Times: Скрипалям предложат жить в США под новыми именами
По данным издания, сотрудники службы британской внешней разведки МИ-6 обсудили с коллегами из ЦРУ вопрос о переселении Скрипалей из Великобритании, чтобы уберечь их от новых покушений.
По данным издания, сотрудники службы британской внешней разведки МИ-6 обсудили с коллегами из ЦРУ вопрос о переселении Скрипалей из Великобритании, чтобы уберечь их от новых покушений.
ЛОНДОН, 8 апреля. /ТАСС/. Бывшему полковнику ГРУ Сергею Скрипалю, осужденному в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летней дочери Юлии будет предложена возможность жить в США под новыми именами. Такое утверждение содержится в статье воскресной газеты The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника британского правительства.
В материале сообщается, что сотрудники службы британской внешней разведки МИ-6 обсудили со своими коллегами из ЦРУ вопрос о переселении Скрипалей из Соединенного Королевства, чтобы уберечь их от новых покушений на их жизнь.
При этом британские власти рассматривали возможность переезде
В материале говорится, что Юлия и Сергей Скрипали не только находятся в сознании, но и скоро начнут оказывать помощь в расследовании дела об инциденте в Солсбери.
Газета называет это «шагом, который убедил британских чиновников в том, что она может навсегда перебраться на Запад».
4 марта 66-летний
Лондон ранее выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.