Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Яна Поплавская остановила съемки выпуска нового шоу «ДНК» на НТВ
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Чему современные мультфильмы могут научить детей
Новый поворот в судьбе девушки, которой ревнивый муж отрубил руки
Амаль Клуни сменила два стильных образа за один день
Весь мир вспоминает жертв пожара в Кемерове В результате пожара погибли 64 человека, несколько десятков пострадали
СМИ: Китайский генерал сделал уникальное заявление о США
СМИ США обвинили Британию в «шельмовании» России
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
Фанаты Волочковой высмеяли ее фотографию в купальнике
На Западе заявили: Путин серьёзно ошибается - СМИ
Амаль Клуни сменила два стильных образа за один день
Ольга Бузова удивила поклонников «нарядом школьницы»
Россия ответит Западу неожиданными и рискованными мерами - СМИ
Нижнее белье Гагариной понравилось фанатам - СМИ
Семья отсудила $1,6 млн за клопов в съемной квартире
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Фоторепортажи
10Скончался Сергей Мавроди
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
03:02 (мск), источник: ТАСС

Times: Скрипалям предложат жить в США под новыми именами

По данным издания, сотрудники службы британской внешней разведки МИ-6 обсудили с коллегами из ЦРУ вопрос о переселении Скрипалей из Великобритании, чтобы уберечь их от новых покушений.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий
Читайте также
Виктория Скрипаль обратилась к Терезе Мэй с просьбой пересмотреть вопрос о выдаче ей визы

ЛОНДОН, 8 апреля. /ТАСС/. Бывшему полковнику ГРУ Сергею Скрипалю, осужденному в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летней дочери Юлии будет предложена возможность жить в США под новыми именами. Такое утверждение содержится в статье воскресной газеты The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника британского правительства.

В материале сообщается, что сотрудники службы британской внешней разведки МИ-6 обсудили со своими коллегами из ЦРУ вопрос о переселении Скрипалей из Соединенного Королевства, чтобы уберечь их от новых покушений на их жизнь.

При этом британские власти рассматривали возможность переезде экс-полковника ГРУ и его дочери в одну из четырех других стран англосаксонского мира (так называемые Five Eyes countries — сообщество «Пяти глаз»), с которыми Великобритания имеет партнерские отношения в области обмена разведданными — США, Канаду, Австралию или Новую Зеландию. Но в итоге остановились на первой из них.

«Очевидным местом их переселения является Америка, потому что их с меньшей вероятностью там убьют, и там будет легче защитить их под новыми именами», — приводит газета слова своего источника в разведслужбах.

В материале говорится, что Юлия и Сергей Скрипали не только находятся в сознании, но и скоро начнут оказывать помощь в расследовании дела об инциденте в Солсбери.

В статье также утверждается, что Юлия Скрипаль отвергла предложение о предоставлении ей консульского доступа со стороны посольства России.

Газета называет это «шагом, который убедил британских чиновников в том, что она может навсегда перебраться на Запад».

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию боевого нервно-паралитического вещества. Однако руководитель оборонной научно-технической лаборатории в Портон-Дауне Гари Эйткенхед заявил, что британские специалисты не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.

Лондон ранее выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Следите за развитием темы ««Дело Скрипалей»»
Вы подписались на обновления.Отменить
Подписывайтесь на обновления
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Путин снял с должностей целый ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС
Захарова напомнила о неочевидной, но важной детали в деле Скрипалей
МО РФ опубликовало доказательства разрушения Ракки коалицией
В Мюнстере водитель грузовика врезался в группу людей
К чему приведет конфликт вокруг судна «Норд»
В результате пожара в Trump Tower пострадали пять человек
Виктория Скрипаль попросила Терезу Мэй о помощи с визой
Смертельная схватка рыси с гремучей змеей попала на видео
Спорт
Шатов забил «Зениту» уникальный гол. Фанаты уже посылают Манчини «Зенит» уже по-настоящему злит даже самых преданных
Авто
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса В Южной Корее сотрудники завода GM были вынуждены пойти на крайние меры, чтобы руководство их услышало
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Нагиев, Яковлева, Вахрушев на съемках новых «Елок»: первые кадры Корреспондент «Кино Mail.Ru» побывал на съемках главного новогоднего киноаттракциона и расспросил участников процесса о том, что будет происходить на экране. Рассказывают Дмитрий Нагиев, Тимур Бекмамбетов и Даниил Вахрушев
Недвижимость
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Секс-символы эпохи мужского кино, смертельной скорости и первых подворотов Разговор о первом послевоенном десятилетии — эпохе беби-бума, благополучном времени, давшем миру главного бунтаря поколения.
Дети
Беременная Светлана Зейналова снялась с «особенной» дочкой Телеведущая подтвердила, что ждет второго ребенка. 
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь