США возложили на Россию ответственность за возможную химическую атаку в Сирии

«История применения сирийским режимом химического орудия против собственного народа даже не подлежит обсуждению. В конечном итоге Россия несет ответственность за безжалостное применение химоружия против невинных сирийцев», — говорится в заявлении американского госдепа.
В нем отмечается, что ведомство продолжит внимательно отслеживать информацию по этому вопросу.
В СМИ появились сообщения, в которых боевики террористических организаций в Сирии заявляют о том, что правительственные войска использовали при атаке на их позиции бомбы-бочки, в которых «возможно» содержались химические отравляющие вещества. Результатом стала гибель десятков мирных жителей.
По информации «Белых касок», которую излагает телеканал «Аль-Джазира», в результате применения химоружия погибло до 70 человек, около 100 пострадали.
Дамаск опровергает эти сообщения. Как проинформировало сирийское национальное агентство, цитируя официального представителя, боевики радикальной группировки «Джейш аль-Ислам», находящейся на грани уничтожения, вбрасывают ложную информацию о якобы имевшем место применении химоружия, чтобы препятствовать наступлению правительственных войск.
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