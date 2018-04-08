США возложили на Россию ответственность за возможную химическую атаку в Сирии

Источник: Reuters

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«История применения сирийским режимом химического орудия против собственного народа даже не подлежит обсуждению. В конечном итоге Россия несет ответственность за безжалостное применение химоружия против невинных сирийцев», — говорится в заявлении американского госдепа.

В нем отмечается, что ведомство продолжит внимательно отслеживать информацию по этому вопросу.

В СМИ появились сообщения, в которых боевики террористических организаций в Сирии заявляют о том, что правительственные войска использовали при атаке на их позиции бомбы-бочки, в которых «возможно» содержались химические отравляющие вещества. Результатом стала гибель десятков мирных жителей.

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По информации «Белых касок», которую излагает телеканал «Аль-Джазира», в результате применения химоружия погибло до 70 человек, около 100 пострадали.