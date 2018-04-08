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07:42 (мск), источник: Informburo.kz

Назарбаев поздравил казахстанцев с Пасхой

Президент Казахстана пожелал всем здоровья, счастья и благополучия.

Источник: Informburo.kz
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Глава государства Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Пасхой, сообщает Акорда.

«Уважаемые соотечественники! В этот весенний день сердца людей в различных частях света наполняются особым теплом, радостью и надеждой. Символизирующие Пасху вечные ценности любви, доброты и милосердия одинаково близки и дороги всем жителям нашей страны», — сказал Нурсултан Назарбаев.

По его словам, казахстанцам необходимо бережно хранить и приумножать спокойное и гармоничное взаимодействие представителей всех конфессий.

«Знаменуя собой обновление и веру в лучшее, это праздничное торжество созвучно духу преобразований, осуществляемых во всех сферах нашего общества. Высокий нравственный смысл пасхального празднества вдохновляет совершать благие дела, укрепляя тем самым гуманистические основы нашей жизни. Пусть мир и покой будут в ваших домах», — поздравил Президент.

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