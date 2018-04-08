Назарбаев поздравил казахстанцев с Пасхой
Президент Казахстана пожелал всем здоровья, счастья и благополучия.
Президент Казахстана пожелал всем здоровья, счастья и благополучия.
Глава государства Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Пасхой, сообщает Акорда.
«Уважаемые соотечественники! В этот весенний день сердца людей в различных частях света наполняются особым теплом, радостью и надеждой. Символизирующие Пасху вечные ценности любви, доброты и милосердия одинаково близки и дороги всем жителям нашей страны», — сказал Нурсултан Назарбаев.
По его словам, казахстанцам необходимо бережно хранить и приумножать спокойное и гармоничное взаимодействие представителей всех конфессий.
«Знаменуя собой обновление и веру в лучшее, это праздничное торжество созвучно духу преобразований, осуществляемых во всех сферах нашего общества. Высокий нравственный смысл пасхального празднества вдохновляет совершать благие дела, укрепляя тем самым гуманистические основы нашей жизни. Пусть мир и покой будут в ваших домах», — поздравил Президент.
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