Источник: Informburo.kz

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Глава государства Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Пасхой, сообщает Акорда.

«Уважаемые соотечественники! В этот весенний день сердца людей в различных частях света наполняются особым теплом, радостью и надеждой. Символизирующие Пасху вечные ценности любви, доброты и милосердия одинаково близки и дороги всем жителям нашей страны», — сказал Нурсултан Назарбаев.

По его словам, казахстанцам необходимо бережно хранить и приумножать спокойное и гармоничное взаимодействие представителей всех конфессий.