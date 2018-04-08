США обеспокоены сообщениями о применении химоружия в сирийской Думе

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ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. США следят за возможным применением химоружия в сирийской Думе, заявил РИА Новости представитель госдепартамента США.

«Мы видели многочисленные, очень беспокоящие нас сообщения сегодня во второй половине дня о еще одном возможном нападении с использованием химического оружия возле больницы в Думе в Сирии».

«Сообщения ряда групп и медицинского персонала на местах дают понять, что по меньшей мере 40 человек погибли и сотни получили ранения, а многие семьи, включающие детей, прятались в укрытиях, но предполагается, что они погибли», — заявил представитель госдепартамента.

«Мы продолжаем получать сообщения и оценивать информацию о предполагаемом нападении», — сказал представитель госдепа.

При этом он заявил, что «прошлое применение химического оружия режимом (властями Сирии — ред.) не подлежит сомнению».

Он также возложил ответственность на Россию за химатаки в Сирии.

«Как мы говорили ранее, в конечном счете ответственность за жестокие нападения на бесчисленных сирийцев с помощью химоружия лежит на России».

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«Защита Россией режима (президента Сирии Башара) Асада и неспособность остановить использование химического оружия в Сирии ставит под вопрос ее (России — ред.) приверженность разрешению всего кризиса», — сказал представитель госдепартамента.