Штормовое предупреждение объявлено в СКО
Департамент по чрезвычайным ситуациям
Департамент по чрезвычайным ситуациям
По данным РГП «Казгидромет», на реках
«Департамент по чрезвычайным ситуациям СКО рекомендует принять меры для обеспечения нормальной жизнедеятельности населения и предупреждения ЧС», — говорится в сообщении.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.