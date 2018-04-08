Штормовое предупреждение объявлено в СКО

По данным РГП «Казгидромет», на реках Северо-Казахстанской области в связи прогнозом повышения температурного фона и осадков, ожидается интенсивное снеготаяния, угроза формирования талого стока, подъемы уровней и выхода воды (подтопление) на пойменные участки рек.