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07:45 (мск), источник: Newtimes.kz

Штормовое предупреждение объявлено в СКО

Департамент по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области распространил штормовое предупреждение на 9—13 апреля, передает ИА «NewTimеs.kz».

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Источник: Newtimes.kz

По данным РГП «Казгидромет», на реках Северо-Казахстанской области в связи прогнозом повышения температурного фона и осадков, ожидается интенсивное снеготаяния, угроза формирования талого стока, подъемы уровней и выхода воды (подтопление) на пойменные участки рек.

«Департамент по чрезвычайным ситуациям СКО рекомендует принять меры для обеспечения нормальной жизнедеятельности населения и предупреждения ЧС», — говорится в сообщении.

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