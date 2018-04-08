Глава МИД Бангладеш прибывает с визитом в Узбекистан
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Бангладеш Шахрияр Алам начинает в воскресенье, 8 апреля, свой визит в Узбекистан. Об этом сообщает
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Бангладеш Шахрияр Алам начинает в воскресенье, 8 апреля, свой визит в Узбекистан. Об этом сообщает
«В Ташкент прибывает делегация Народной республики Бангладеш во главе с государственным министром иностранных дел Шахрияром Аламом», — говорится в сообщении.
В программе — встречи и переговоры в парламенте и министерстве иностранных дел Узбекистана, посещение Самаркандской и Бухарской областей.
В состав делегации Бангладеш входят представители национального бизнеса. Они примут участие в организованном совместно с
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