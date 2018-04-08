Глава МИД Бангладеш прибывает с визитом в Узбекистан

Источник: Sputnik

«В Ташкент прибывает делегация Народной республики Бангладеш во главе с государственным министром иностранных дел Шахрияром Аламом», — говорится в сообщении.

В программе — встречи и переговоры в парламенте и министерстве иностранных дел Узбекистана, посещение Самаркандской и Бухарской областей.