Украинская сторона гарантировала переход границы с РФ для моряков «Норда»
Представитель судовладельца Анна Шевелева заявила, что экипажу выданы специальные документы и выделено сопровождение.
Представитель судовладельца Анна Шевелева заявила, что экипажу выданы специальные документы и выделено сопровождение.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апреля. /ТАСС/. Украинская сторона гарантировала переход через границу в Крым для моряков ранее арестованного судна «Норд», сообщила ТАСС в воскресенье представитель керченского рыбколхоза имени 1 мая Анна Шевелева.
Ранее в посольстве РФ сообщили, что следовавший на автомобилях с дипломатическим номерами экипаж не был выпущен из страны.
Государственная погранслужба Украины 25 марта задержала в Азовском море судно под российским флагом с экипажем из 10 граждан РФ — жителей Керчи. Капитану судна инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», что грозит лишением свободы на срок до пяти лет, а также конфискацией транспортного средства. Херсонский суд 6 апреля постановил арестовать его до 31 мая с возможностью внесения залога, который, как подчеркивают представители защиты, сразу же был внесен, однако капитан отпущен не был.
Одновременно с этим Приморский районный суд Мариуполя рассмотрел дела остальных членов экипажа «Норда» и назначил им административный штраф, суммарный размер которого составил около $1200. Экипажу разрешили покинуть судно, однако 10 апреля им предписано явиться в управление Службы безопасности Украины для дачи показания по уголовному делу, которое возбуждено против капитана сейнера.
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