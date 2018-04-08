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09:05 (мск), источник: ТАСС

Украинская сторона гарантировала переход границы с РФ для моряков «Норда»

Представитель судовладельца Анна Шевелева заявила, что экипажу выданы специальные документы и выделено сопровождение.

Источник: Reuters

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апреля. /ТАСС/. Украинская сторона гарантировала переход через границу в Крым для моряков ранее арестованного судна «Норд», сообщила ТАСС в воскресенье представитель керченского рыбколхоза имени 1 мая Анна Шевелева.

Ранее в посольстве РФ сообщили, что следовавший на автомобилях с дипломатическим номерами экипаж не был выпущен из страны.

«Украинская сторона гарантирует переход в Крым через Чонгар по выданным российской стороной команде документам, для обеспечения перехода выделена группа пограничников», — сказала она, отметив, что в настоящий момент экипаж находится в Харькове.
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Государственная погранслужба Украины 25 марта задержала в Азовском море судно под российским флагом с экипажем из 10 граждан РФ — жителей Керчи. Капитану судна инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», что грозит лишением свободы на срок до пяти лет, а также конфискацией транспортного средства. Херсонский суд 6 апреля постановил арестовать его до 31 мая с возможностью внесения залога, который, как подчеркивают представители защиты, сразу же был внесен, однако капитан отпущен не был.

Одновременно с этим Приморский районный суд Мариуполя рассмотрел дела остальных членов экипажа «Норда» и назначил им административный штраф, суммарный размер которого составил около $1200. Экипажу разрешили покинуть судно, однако 10 апреля им предписано явиться в управление Службы безопасности Украины для дачи показания по уголовному делу, которое возбуждено против капитана сейнера.

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