Макей: Беларусь стремится диверсифицировать внешнюю политику
МИНСК, 8 апр — Sputnik. Беларусь иногда сталкивается с некоторыми экономическими проблемами, сотрудничая с партнерами из России, рассказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью телеканалу Euronews, сообщила
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