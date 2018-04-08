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13:31 (мск), источник: Sputnik.by

Макей: Беларусь стремится диверсифицировать внешнюю политику

МИНСК, 8 апр — Sputnik. Беларусь иногда сталкивается с некоторыми экономическими проблемами, сотрудничая с партнерами из России, рассказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью телеканалу Euronews, сообщила пресс-служба МИД.

Источник: Sputnik.by

По его словам, чаще эти проблемные вопросы получаются искусственно.

«Мы хотели бы избавиться от зависимости от одной страны. У нас есть стремление диверсифицировать отношения, в том числе за счет развития связей с Европейским союзом и остальным миром», — пояснил глава внешнеполитического ведомства.

Белорусская сторона считает это очень важным в сложных ситуация, как например, во время разразившегося экономического кризиса во всем мире.

«Для государства важно иметь так называемую “подушку безопасности”», — отметил Макей.

При этом он добавил, что необходимо строить свои отношения с другими странами на основе баланса, дабы избегать зависимости от одного государства.

«Мы работаем над этим. Пусть медленно, но движемся к достижению этой цели», — сказал глава МИД.

По мнению министра, белорусская сторона зависит от России, так как на ее долю приходится 48% всего торгового оборота, на ЕС припадает 26%, и 26% составляют третьи страны.

Макей констатировал, что ситуация в торговле меняется в лучшую сторону и она диверсифицируется. Беларусь и впредь будут строить нормальные экономические отношения с ЕС и другими странами.

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