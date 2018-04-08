Макей: Беларусь стремится диверсифицировать внешнюю политику

Источник: Sputnik.by

По его словам, чаще эти проблемные вопросы получаются искусственно.

«Мы хотели бы избавиться от зависимости от одной страны. У нас есть стремление диверсифицировать отношения, в том числе за счет развития связей с Европейским союзом и остальным миром», — пояснил глава внешнеполитического ведомства.

Белорусская сторона считает это очень важным в сложных ситуация, как например, во время разразившегося экономического кризиса во всем мире.

«Для государства важно иметь так называемую “подушку безопасности”», — отметил Макей.

При этом он добавил, что необходимо строить свои отношения с другими странами на основе баланса, дабы избегать зависимости от одного государства.

«Мы работаем над этим. Пусть медленно, но движемся к достижению этой цели», — сказал глава МИД.

По мнению министра, белорусская сторона зависит от России, так как на ее долю приходится 48% всего торгового оборота, на ЕС припадает 26%, и 26% составляют третьи страны.