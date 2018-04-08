Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Грозная Ходченкова и Петров на самокате: фото со съемок «Героя»
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Дочь-красавица Ольги Кабо восхитила соцсети
Самое страшное здание в Москве снесут до конца года
Любовь Успенская позирует в серебристом «платье русалки»
Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал в Китае и провел переговоры с председателем КНР
Юлия Скрипаль ответила на предложение РФ о помощи
Жириновский высказался об отставке Амана Тулеева
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
Росгвардеец не справился с оружием и случайно застрелился
"Достигнет противника за 10 км": СМИ о "Береге" РФ
Ксения Собчак надела дождевик за 69 тысяч рублей
Любовь Успенская позирует в серебристом «платье русалки»
Россия проверила «Панцирь-С1» в Сирии: СМИ о доработке
Нижнее белье Гагариной понравилось фанатам - СМИ
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
12:48 (мск), источник: Нижегородская правда

Глеб Никитин: «Мира, любви и благополучия вашему дому»

Поздравление главы Нижегородской области Глеба Никитина с праздником Пасхи.

Источник: Нижегородская правда

Дорогие жители Нижегородской области! Всех православных христиан поздравляю со светлым праздником Пасхи!

Этот день всегда имел особое значение для нашей страны. Позади долгая зима, впереди весна — время обновления и надежды! В празднике заложен глубокий смысл — победа жизни над смертью и преодоление извечного человеческого страха перед неизвестным.

Сквозь века дошли до нас светлые и радостные традиции: красить яйца, печь куличи, ходить в гости, поздравляя с Пасхой, как говорили в старину — христосоваться. Это праздник семейный, когда разные поколения собираются за одним столом, ощущая единство.

Пасха не просто религиозный праздник, но и важная часть культурного кода русского народа. Изучение пасхальных традиций и обычаев способствует укреплению межконфессиональных и межнациональных отношений.

Желаю вам хорошо встретить праздник Пасхи и сохранить на весь год это светлое настроение. Мира, любви и благополучия вашему дому!

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Роскомнадзор требует заблокировать Telegram
Внимание! У светофоров выходной
Минобороны опровергло сообщения о применении химоружия в Думе
В Крыму столкнулись электропоезд и микроавтобус
Всю мощь ПВО России показали в одном видео
К чему приведет конфликт вокруг судна «Норд»
Экипаж судна «Норд» не пустили в РФ из-за проблем с документами
Нурмагомедов победил Яквинту в матче за титул чемпиона UFC
Times: Скрипалям предложат жить в США под новыми именами
Спорт
Нурмагомедов обозначил следующую цель Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, ставший чемпионом UFC в легком весе, заявил, что хочет подраться с канадцем Жоржем Сен-Пьером
Авто
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса В Южной Корее сотрудники завода GM были вынуждены пойти на крайние меры, чтобы руководство их услышало
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Нагиев, Яковлева, Вахрушев на съемках новых «Елок»: первые кадры Корреспондент «Кино Mail.Ru» побывал на съемках главного новогоднего киноаттракциона и расспросил участников процесса о том, что будет происходить на экране. Рассказывают Дмитрий Нагиев, Тимур Бекмамбетов и Даниил Вахрушев
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
В Калининграде мост «украсили» пластиковыми цветочными горшками
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Пугачева, Гагарина — звезды, брак которых не распадется никогда На фоне регулярных заявлений о расставании от звездных пар вспомним тех, кто будет вместе до конца своих дней. По нашему скромному мнению, да.
Дети
Алсу готовится стать мамой в четвертый раз Певица поделилась подробностями личной жизни.
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь