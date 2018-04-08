«Любите ближних и свою веру» — Додон поздравил жителей Молдовы с Пасхой

«В эти пасхальные дни мы проявляем больше смирения, воздержанности и щедрости, свет Святого Воскресения сияет в наших душах, переполняет сердца! Желаю вам счастливо провести время вместе с дорогими вам людьми, в кругу семьи. Любите ближних своих, свою Родину и свою веру. Желаю всем Светлой Пасхи! Возрадуемся все, что Христос Воскрес!».