«Любите ближних и свою веру» — Додон поздравил жителей Молдовы с Пасхой
КИШИНЕВ, 8 апр — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил жителей нашей страны с Пасхой.
КИШИНЕВ, 8 апр — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил жителей нашей страны с Пасхой.
Вот, что написал глава государства в пасхальном поздравлении:
«В эти пасхальные дни мы проявляем больше смирения, воздержанности и щедрости, свет Святого Воскресения сияет в наших душах, переполняет сердца! Желаю вам счастливо провести время вместе с дорогими вам людьми, в кругу семьи. Любите ближних своих, свою Родину и свою веру. Желаю всем Светлой Пасхи! Возрадуемся все, что Христос Воскрес!».
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